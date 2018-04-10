ЄДАПС продав Мінюсту нових бланків на 169 мільйонів удвічі дорожче від старих

ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України 2 квітня за результатами тендеру замовило ДочП «Поліграфічний комбінат «Зоря» бланків на 169,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2019 р. мають виготовити 14,40 млн спеціальних бланків нотаріальних документів по 11,76 грн. за штуку. Вони описані у постанові Кабміну від 2009 р. № 812 зі змінами від 2017 р. Порівняння старих і нових вимог наведено у таблиці нижче.

У листопаді 2015 р. «Національні інформаційні системи» замовляли ТОВ «Інпрес» бланки за старими вимогами вдвічі дешевше – по 5,39 грн./шт.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 172,80 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перші торги відмінили через відсутність потреби.

ДП «Київська офсетна фабрика» Мінфіну не допустили до аукціону. Причиною стала довідка про відповідність вимогам від 27 грудня. Вона не враховувала зміни, внесені замовником у тендерну документацію 1 лютого за рішенням АМКУ по успішній скарзі самої «Київської офсетної фабрики».

Нагадаємо, тоді «Київська офсетна фабрика» жалілась на відсутність детального опису і схем захисту в технічному описі предмета закупівлі. У цьому описі були посилання на розроблену схему захисту, відсутню як у тендерній документації, так і в будь-якому наказі Мін’юсту. У проекті договору теж було посилання на технічний опис, затверджений наказом Мінюсту. Отже, будь-який учасник не зміг би погодитись виготовляти товар, якщо відносно нього ще не існувало технічного опису, адже неможливо визначити спроможність виготовлення такого товару та підрахувати витрати на його виготовлення і собівартість одиниці продукції.

Причому в запитаннях до процедури замовник відповідав «Київській офсетній фабриці», що затверджений наказом Мін’юсту технічний опис бланків має гриф «Для службового користування» і не може бути оприлюднений у «Прозорро». Тож він надасть його безпосередньо переможцю торгів після укладення з ним відповідного договору. Що виключало можливість учасникам прорахувати свою цінову пропозицію до торгів.

Єдиним допущеним конкурентом було київське ТОВ «Видавничий дім «Сам» Сергія Савуляка, яким керує Владислав Бродецький. Адреса фірми по вул. В. Васильківській, 8 і старий номер 0442359479 співпадають із нині ліквідованим ВАТ «Укрбланковидав», правління якого очолював Вячеслав Шовкалюк. Раніше він співволодів ТОВ «НВП Поліграфсервіс» із Русланом Григоренком – першозасновником «Інпресу». Григоренко також входив у наглядову раду «Укрбланковидаву».

У 2015 р. на тендері щодо бланків саме «Видавничий дім «Сам» програв «Інпресу».

Раніше столичний «Поліграфічний комбінат «Зоря» із консорціуму «ЄДАПС» був записаний на кіпрську «Балладхілл Холдінгз Лімітед», а нині належить представнику консорціуму Валерію Ефросу через ТОВ «Управління матеріально-технічного забезпечення «Енергокомплект».

Поліграфкомбінат «Зоря» має спільні номер телефону та адресу по вул. Лугова, 1-А із ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Кінцевим бенефіціаром фабрики є Микита Аксьонов, але раніше вона була заведена на кіпрські «Палмсайд Холдінгс Лімітед», «Пінкрім Холдінгс Лімітед», «Плейссайд Холдінгс Лімітед» і «Песцино Холдінгс Лімітед». Ці ж офшори контролювали ПАТ «Друк-Устаткування» і припинене ТОВ «Енергія-Т», очолювані Олегом Богдановичем Дерев’янком – братом нардепа Юрія Богдановича Дерев’янка, який останнім часом був радником Міхеїла Саакашвілі.

Крім того, компанію «Песцино Холдінгс Лімітед» у наглядовій раді фабрики «Зоря» представляла Вікторія Денисюк. На виборах 2012 р. вона була довіреною особою Богдани Андрусів – юристки, яка працювала у благодійному фонді Юрія Дерев’янка.

У 2012-2013 рр. найбільші держпідряди комбінату «Зоря» стосувалися друку закордонних паспортів (77,10 млн грн.). Але з літа 2013 р. Кабмін та ВРУ прийняли кілька рішень для видалення ЄДАПСу з ринку виготовлення державних документів. Замовлення на них передали державному поліграфкомбінату «Україна», який перейшов у відання Нацбанку. Вищезгадана кіпрська «Балладхілл Холдінгз Лімітед» через суд намагалась повернути своїй «Зорі» право друкувати бланки документів зі спецзахистом, але безуспішно.