Суд отменил распоряжение НБУ о проверке Приватбанка, которая привела к его национализации

Нацбанк надеется отменить решение суда в апелляции.

Команда юристов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова добилась судебного решения, которое способно "обрушить как карточный домик" проведенную государством в конце 2016 года национализацию ПриватБанка, пишет FinClub.

Как отмечает издание, 2 марта 2018 года подконтрольная бизнесменам кипрская компания Triantal Investments Ltd. выиграла в Окружном админсуде Киева дело № 826/6664/17 против Нацбанка. Третьими лицами выступали Минфин и ПриватБанк.

До национализации банка Triantal Investments владела 16,8% его акций. В мае 2017 года кипрская компания обратилась в суд с требованием признать противоправным и отменить распоряжение Национального банка № 4274-р от 17 октября 2016 года. Этим распоряжением Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки ПриватБанка. И уже результаты этой проверки легли в основу решения НБУ о признании банка неплатежеспособным, которое сделало возможным национализацию ПриватБанка.

Судья Окружного админсуда Алексей Огурцов признал противоправным и отменил распоряжение НБУ о проведении проверки в ПриватБанке в октябре 2016 года. Нацбанк с этим не согласился и 2 апреля подал апелляцию, сообщили FinClub в пресс-службе НБУ.

Издание, ссылаясь на юристов, отмечает, что выигранное решение суда, если оно будет подтверждено апелляционной инстанцией, может обеспечить "цепную реакцию" оспаривания всей национализации, поскольку намного эффективнее сначала признать незаконными отдельные процедурные моменты, предваряющие национализацию, чтобы потом оспорить сам факт вхождения государства в банк.

"Признание незаконным проведения проверки в ПриватБанке накануне национализации закладывает основания для удовлетворения иска о незаконности решения о признании банка неплатежеспособным и последующем вхождении государства в капитал. Когда такой иск будет рассматриваться в суде, то ему уже ничего другого не останется, как принять сторону истца на основании решений других судов", - считает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

Признание судом незаконным решения о неплатежеспособности банка освободит экс-собственников от ответственности за доведение его до неплатежеспособности.