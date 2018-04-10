В "Нафтогазе" рассказали о планах арестовать активы "Газпрома" в Европе

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Национальная акционерная компания «Нафтогаз України» обратится с исками в европейские суды для ареста активов роSSийской компании «Газпром», которая не выполняет решение Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью агентству Reuters заявил коммерческий директор «Нафтогазу» Юрий Витренко.

Стало понятно, что РоSSия не будет выплачивать деньги, которые присудил арбитраж, заявил он, не исключив, что аресту по решению судов будет подлежать хранящийся в Европе роSSийский газ.

При этом «Нафтогаз» не будет претендовать на газ, который транспортируется на запад через украинскую газотранспортную систему, подчеркнул Витренко. По его словам, Украина не хочет «создавать никакой политической неоднозначности в ЕС, что не является надежным транзитным государством».

Также коммерческий директор «Нафтогаза» предположил, что «Газпром» может полностью прекратить транзит газа через украинскую ГТС в 2020 году, чтобы «наказать Украину».

Источник: Гордон


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