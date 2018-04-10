Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану
Міністерство культури України 29 березня і 4 квітня уклало дві угоди з компанією «[phase eins]. Hossbach Lehmhaus GbR» (Німеччина) щодо конкурсу проектів Меморіалу і Музею Майдану на загальну суму 247 тис євро, що становить близько 8 мільйонів гривень по курсу. Про це
У жовтні 2017 року фірмі замовили організацію і проведення коштом держбюджету Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо
Нинішні додаткові закупівлі у того ж постачальника провели за переговорною процедурою для уніфікації. Нові угоди передбачають оплату роботи членів журі та експертів, а також відшкодування різних витрат.
|Вид послуг/витрат
|Сума, євро
|Оплата роботи членів журі за Першою номінацією
|21 000
|Оплата роботи членів журі за Другою номінацією
|31 500
|Оплата роботи експертів за Першою Номінацією
|13 600
|Оплата роботи експертів за Другою номінацією
|2 400
|Відшкодування витрат на перевезення та проживання членів журі, експертів та відповідального секретаря
|71 825
|Відшкодування витрат на харчування членів журі, експертів та відповідального секретаря
|22 375
|Відшкодування витрат на забезпечення послуг перекладачів
|9 500
|Відшкодування витрат на технічне забезпечення засідань журі.
|15 000
|Витрати на організацію та проведення виставки
|17 500
|Витрати на розроблення конкурсної документації, включаючи її тиражування
|42 755
|Усього:
|247 455
Довідково:
Міністр культури Євген Нищук
За даними зі
- оголошення – 23 жовтня 2017 р.
- реєстрація на участь в конкурсі – з 23 жовтня по 10 листопада 2017 р.
- он-лайн форум під час реєстрації – з 23 жовтня по 31 жовтня 2017 р.
- технічний комітет – середина листопада 2017 р.
- колоквіум журі та публічний захід – середина листопада 2017 р.
- відправка учасникам конкурсного завдання 1 туру – кінець листопада 2017 р.
- подача проектних пропозицій 1 туру – 19 січня 2018 р.
- засідання журі 1 туру та публічний захід – кінець лютого 2018 р.
- колоквіум із учасниками 2 туру – березень 2018 р.
- засідання журі 2 туру – кінець червня 2018 р.
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