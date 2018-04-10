Украинский стартап Petcube стал лауреатом Red Dot Award за лучший продуктовый дизайн

Последний из продуктов украинского стартапа Petcube — Petcube Bites — отметили престижной премией Red Dot Award. Устройство победило в номинации «лучший продуктовый дизайн». , пишут AIN.UA

Bites позволяет владельцу удаленно следить за своим питомцем и кормить его. Камера, которая записывает Full-HD видео с углами обзора в 138°, «бросается» кусочками сухого корма на расстояние до 1,8 метров. Активировать функцию можно со смартфона вручную или запланировав на повторение через определенные промежутки времени.

Всего заявки на участие в Red Dot Award подали 6300 участников из 59 стран мира, сообщается на сайте премии. Награды же удостоились только 69 конкурсантов, то есть около 1,1% от изначального списка. Церемония награждения пройдет в июле в Германии.