Украинский стартап Petcube стал лауреатом Red Dot Award за лучший продуктовый дизайн

Последний из продуктов украинского стартапа Petcube — Petcube Bites — отметили престижной премией Red Dot Award. Устройство победило в номинации «лучший продуктовый дизайн». , пишут AIN.UA

Bites позволяет владельцу удаленно следить за своим питомцем и кормить его. Камера, которая записывает Full-HD видео с углами обзора в 138°, «бросается» кусочками сухого корма на расстояние до 1,8 метров. Активировать функцию можно со смартфона вручную или запланировав на повторение через определенные промежутки времени.

Всего заявки на участие в Red Dot Award подали 6300 участников из 59 стран мира, сообщается на сайте премии. Награды же удостоились только 69 конкурсантов, то есть около 1,1% от изначального списка. Церемония награждения пройдет в июле в Германии.

Это не первая награда Petcube в этом году. Ранее компанию отметили в интернет-премии Webby Awards. Помимо этого Petcube Bites стала финалистом Edison Award, ежегодного смотра в области инноваций — ее результаты станут известны 11 апреля. В январе 2018-го Petcube Bites также взяла приз платформы Product Hunt — в премии Golden Kitty Awards камера победила в номинации «Самый странный продукт года», оставив позади The Boring Company Илона Маска.


Михаил Сапитон, AIN


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