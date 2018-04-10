Украинский стартап Petcube стал лауреатом Red Dot Award за лучший продуктовый дизайн
Последний из продуктов украинского стартапа Petcube — Petcube Bites — отметили престижной премией Red Dot Award. Устройство победило в номинации «лучший продуктовый дизайн». , пишут
Bites позволяет владельцу удаленно следить за своим питомцем и кормить его. Камера, которая записывает Full-HD видео с углами обзора в 138°, «бросается» кусочками сухого корма на расстояние до 1,8 метров. Активировать функцию можно со смартфона вручную или запланировав на повторение через определенные промежутки времени.
Всего заявки на участие в Red Dot Award подали 6300 участников из 59 стран мира,
Это не первая награда Petcube в этом году. Ранее компанию отметили в интернет-премии
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Финансы
10.04.2018 09:37