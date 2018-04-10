Цукровий завод Порошенка купив літачок
ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» 28 березня 2018 року отримала реєстраційне посвідчення на літак моделі «CT Supralight» 2018 року випуску. Про це «Наші гроші» дізналися з
Кінцевим бенефіціарним власником «Поділля» значиться президент Петро Порошенко.
«CT Supralight» є надлегким літаком з категорії Ultralight. На сайті виробника
2015 року АМКУ
Як раніше
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.