Цукровий завод Порошенка купив літачок

ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» 28 березня 2018 року отримала реєстраційне посвідчення на літак моделі «CT Supralight» 2018 року випуску. Про це «Наші гроші» дізналися з реєстру цивільних повітряних суден України.

Цукровий завод Порошенка купив літачок

Кінцевим бенефіціарним власником «Поділля» значиться президент Петро Порошенко.

«CT Supralight» є надлегким літаком з категорії Ultralight. На сайті виробника ціна літаків СТ стартує від 85,9 тис. євро.

Цукровий завод Порошенка купив літачок

2015 року АМКУ дозволив «Поділлю» стати власником ТОВ «ТД «Крахмалопродукт». Також ПК є співвласником асоціації «Вінниця-цукор» та ТОВ «Торговий дім інтеркорн».

Як раніше повідомляли «Наші гроші. TV» , в минулі роки два цукрові заводи Петра Порошенка (ПК «Поділля» та ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» отримали рекордну для себе квоту на продаж цукру всередині країни у 2015/2016 маркетинговому році, сумарно – це 269 тис. тонн.


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