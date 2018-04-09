Падение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкций

В РоSSии резко падает рубль.

Падение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкций
Фото: union-report.ru

Падение обыкновенных акций Сбербанка РФ на торгах "Московской биржи" превысило 20% (их стоимость локально опускалась до 205 рублей за штуку, минимум с 8 ноября 2017 года). Снижение "префов" составило 18,9% (до 176 рублей за штуку, также минимум с 8 ноября 2017 года), передает Интерфакс. Также сообщается, что курс доллара в 15:10 составил 60,12 руб./$1, прибавив 1,95 рубля к уровню закрытия предыдущего дня, евро торговался на отметке 74,03 руб./$1 - плюс 2,65 рубля.

По словам экспертов, сильное падение роSSийского рынка акций в понедельник является следствием обострившейся ситуации в Сирии после ракетного удара по авиабазе "Тифор" в провинции Хомс, что потенциально может грозить прямому военному столкновению РоSSии и ряда других заинтересованных стран.

Кроме того, США обвинили сирийские правительственные войска в химической атаке в городе Дума под Дамаском, а также возложили ответственность на поддерживающие режим Башара Асада РоSSию и Иран. Это грозит новой волной антироSSийских санкций со стороны США.

На рынок давят также санкции, введенные американским Минфином в пятницу в отношении семи роSSийских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка. Отмечалось, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада".


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