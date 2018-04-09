Основатели Mobike сделали сервис по аренде велосипедов. И продали его за $3 млрд

Три года назад Ху Вэйвэй и ее сооснователи решили запустить бизнес, в основу которого легла идея сдавать велосипеды в аренду за скромную плату. Клиенты могут быстро найти велосипед, проехать на нем до станции метро или супермаркета, а затем оставить в любом месте и не искать парковку, пишут AIN.UA .

Ху Вэйвэй

Шоком для всего мира стало то, что этот бизнес выстрелил. И не просто выстрелил, а был оценен в $3,4 млрд. Крупная компания – сервис доставки еды Meituan Dianping — покупает компанию, а каждый из ее учредителей получает по $1 млрд наличным. Ху Вэйвэй, которой в этом году исполнилось 36 лет, и ее команда продолжат вести бизнес.

Mobike – это история Нового Китая, в котором технологические компании зарабатывают капиталы и развиваются очень быстро. Поколение молодых предпринимателей выигрывает от массового использования смартфонов, роста скорости интернета, появления простых сервисов мобильных платежей и большого венчурного капитала.

При поддержке таких гигантов, как Alibaba Group и Tencent, китайские стартапы тратят миллиарды долларов на разработку бизнес-моделей, которые обычно приносят выгоду двум китам рынка.

«В мировой истории интернета мы еще не видели феномена вроде этого – тратится так много денег, это происходит так быстро и с такими молодыми предпринимателями», – говорит Бен Харбург, управляющий партнер компании Magic Stone Alternative Investment Ltd, которая инвестировала в две компании – Meituan и Mobike.

История Mobike началась в 2015 году, когда команда Ху начинала работу в офисе, расположенном возле туалета в большом бизнес-центре. Вместе с соучредителем Дэвисом Вана она предложила идею создания парка велосипедов для того, чтобы помочь вечно опаздывающим горожанам справляться с пробками на дорогах. Примерно в это же время группа студентов колледжа под руководством Дай Вэй экспериментировала в кампусе с той же идеей, создавая нынешнего главного конкурента Mobike – Ofo.

Завоевать рынок было непросто. В Китае онлайн-бизнес должен пройти через массу испытаний. По меньшей мере три десятка компаний практически одновременно начали работу в сфере шеринга велосипедов в Пекине и Шанхае. Они даже пробовали выйти на международные рынки, но власти городов США и Европы настояли на том, чтобы не загромождать пешеходные проходы.

Около 34 малых компаний, собиравшихся сдавать в аренду велосипеды, по данным Ассоциации потребителей Китая, закрылись из-за высоких операционных расходов и недостатка финансирования. Сегодня Mobike и Ofo делят 90% рынка, согласно оценкам Counterpoint Research .

Фото: Bloomberg

Mobike привлек инвесторов своим лоском, заполонив улицы китайский городов необычными велосипедами с оранжевыми колесами и запоминающимся дизайном (каждый стоимостью по 3000 юаней / $476). Поддержка в лице Alibaba и Tencent помогла компании не только расширить свои позиции, но и возвращать конфискованные властями велосипеды.

«Кейс Mobike показывает, что в Китае много возможностей для маленьких стартапов – они могут быстро расти за короткий промежуток времени. Такие проекты, в конечном итоге, будут иметь отношение либо к Alibaba, либо к Tencent, поскольку эти два гиганта покрывают почти весь рынок интернет-услуг в стране», – отмечает Тенг Бингшенг, профессор высшей школы бизнеса Гонконга.

Если в США стартапу для того, чтобы получить статус единорога и оценку в $1 млрд, нужно в среднем 7 лет, то в Китае этот показатель составляет 4 года.

Ситуация, сложившаяся на китайском рынке шеринга велосипедов, хорошо демонстрирует, как легко в бизнесе могут меняться предпочтения. Сегодня в этой сфере остаются 3 основных лагеря – с одной стороны есть Mobike и Meituan, которых поддерживает Tencent, продвигая через обе компании свой сервис мобильных платежей, а с другой – Alibaba вместе с Ofo и еще одним игроком Hellobike.

Третьей стороной рынка является сервис такси Didi Chuxing, присоединившийся последним. Изначально компания была одним из самых влиятельных сторонников Ofo, но вложиться в проект не получилось – инвестор хотел добиться большого контроля. По словам инсайдеров, после Ofo Didi Chuxing попытался инвестировать в Mobike, но, заручившись поддержкой Tencent, сосредоточился на Meituan.

Несмотря на успех Mobike, рынок шеринга велосипедов – достаточно непостоянная арена. По данным Counterpoint, этот бизнес все еще остается нерентабельным. Чжан Менгэнг, аналитик компании, отмечает, что доходы игроков рынка не покрывают расходы. Кроме того, появление в ближайшем будущем четких способов монетизации сервисов маловероятно.