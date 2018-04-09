«Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів
ДП «Укрспирт» 2 березня уклало угоду з ТОВ «ЛВН Лімітед» про поставку лікеро-горілчаних виробів на 12,00 млн грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч для Немирівського місця провадження діяльності на умовах FCA поставлять 43 найменування горілок і настоянок під ТМ «Nemiroff», перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Доставку зі складу продавця в мережу магазинів у Немирові Вінницької області здійснюватиме замовник за власний кошт із подальшим поверненням брендованих піддонів продавцю, заставна вартість яких становить 150 грн./шт. із ПДВ.
Найдорожчою була горілка «Лєкс Ультра» по 244 грн. за пляшку об’ємом 0,7 л. В інтернет-магазинах вона продається за вищою на чверть роздрібною ціною
У січні «Укрспирт» замовляв її «ЛВН Лімітед» за такою ж ціною. А в лютому 2017 року вона коштувала 207 грн., що на 18% дешевше. Однак протягом року до договору п’ять разів вносили зміни додатковими угодами, доки в листопаді 2017 року її ціна не сягнула 235 грн. Така зміна ціни може пояснюватися тим, що у вересні 2017 року в Україні
Засновником вінницької «ЛВН Лімітед» є компанія «Немірофф интеллектьюал проперті істеблішмент» (Ліхтенштейн), а директором – Юрій Сорочинський.
|Найменування товару
|Ціна, грн./од. із ПДВ і акцизом
|Горілка особлива «Лєкс Ультра» 0,7
|244,44
|Горілка особлива «Лєкс» 0,7
|235,14
|Сувенірний набір моно «Лєкс» 0,7
|235,14
|Горілка особлива «Немирів» 1,75 Штофографін
|204,12
|Сувенірний набір моно «Nemiroff Преміум» Преміум 0,7 (3 стопки)
|181,20
|Горілка особлива «Лєкс» 0,5
|173,94
|Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 1,0
|136,44
|Горілка особлива «Nemiroff Преміум» Преміум 0,7
|135,12
|Настоянка «Nemiroff Преміум Журавлина» Преміум 0,7
|135,12
|Горілка особлива «Немирів» Штоф 1,0
|126,72
|Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 1,0
|126,72
|С/Н продукції ТМ Nemiroff Настоянка гірка «Українська медова з перцем» 0,7 Штоф (графін)
|125,88
|С/Н продукції ТМ Nemiroff Горілка особлива «Немирів» 0,7 Штоф (графін)
|122,70
|С/Н продукції ТМ Nemiroff Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» 0,7 Штоф (графін)
|122,70
|Горілка особлива «Nemiroff Преміум» Преміум 0,5
|100,62
|Горілка особлива «Дістінкт Екстра М’який» 0,7
|97,62
|Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,7
|96,42
|Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,7
|89,52
|Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 0,7
|89,52
|Настоянка «Nemiroff Делікат Бурштин» Штоф 0,7
|81,72
|Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,5
|70,26
|Настоянка «Nemiroff Зелене яблуко» Штоф 0,5 38,00%
|66,66
|Настоянка «Nemiroff Груша» Штоф 0,5 38,00%
|66,66
|Настоянка «Nemiroff Персик» Штоф 0,5 38,00%
|66,66
|Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,5
|64,98
|Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 0,5
|64,98
|Горілка особлива «Nemiroff Лайт» Штоф 0,5
|64,98
|Настоянка «Nemiroff Делікат Бурштин» Штоф 0,5
|59,52
|Настоянка «Лимон- Nemiroff « Плоска 0,5
|58,92
|Горілка особлива «Пшениця українська відбірна» Плоска 0,5
|58,68
|Настоянка «Немирівська Корінь калгану» Плоска 0,5
|57,06
|Настоянка «Клюква на коньяку Nemiroff « Штоф 0,5
|56,82
|Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,37
|55,20
|Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,37
|51,30
|Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 0,37
|51,30
|Настоянка «Nemiroff Делікат Бурштин» Штоф 0,37
|48,24
|Горілка особлива «Пшениця українська відбірна» Плоска 0,37
|45,90
|Горілка особлива «Пшениця українська відбірна» Плоска 0,25
|31,02
|Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,2
|30,60
|Настоянка «Лимон- Nemiroff « Плоска 0,25
|29,46
|Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,2
|28,62
|Настоянка «Немирівська Корінь калгану» Плоска 0,25
|28,50
|Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,1
|16,26
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