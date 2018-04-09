«Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

ДП «Укрспирт» 2 березня уклало угоду з ТОВ «ЛВН Лімітед» про поставку лікеро-горілчаних виробів на 12,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Цьогоріч для Немирівського місця провадження діяльності на умовах FCA поставлять 43 найменування горілок і настоянок під ТМ «Nemiroff», перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Доставку зі складу продавця в мережу магазинів у Немирові Вінницької області здійснюватиме замовник за власний кошт із подальшим поверненням брендованих піддонів продавцю, заставна вартість яких становить 150 грн./шт. із ПДВ.

Найдорожчою була горілка «Лєкс Ультра» по 244 грн. за пляшку об’ємом 0,7 л. В інтернет-магазинах вона продається за вищою на чверть роздрібною ціною 303 грн.

У січні «Укрспирт» замовляв її «ЛВН Лімітед» за такою ж ціною. А в лютому 2017 року вона коштувала 207 грн., що на 18% дешевше. Однак протягом року до договору п’ять разів вносили зміни додатковими угодами, доки в листопаді 2017 року її ціна не сягнула 235 грн. Така зміна ціни може пояснюватися тим, що у вересні 2017 року в Україні зросли мінімальні ціни на алкоголь, тож лікеро-горілчані вироби подорожчали на 14-19%.

Засновником вінницької «ЛВН Лімітед» є компанія «Немірофф интеллектьюал проперті істеблішмент» (Ліхтенштейн), а директором – Юрій Сорочинський.