«Укрпошта» замовила туркам американських терміналів на 31 мільйон
ПАТ «Укрпошта» 13 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Сервус Сістемз Інтегрейшн» про закупівлю термінального обладнання для обслуговування операцій з використанням електронних платіжних засобів на 31,11 млн грн. Про це повідомляється у системі
До кінця 2020 року поставлять 5 тис комплектів із POS-терміналів та виносних клавіатур:
- 2 500 шт. – термінал VeriFone EVO VX 520 GSM/GPRS Ethernet/Dial-up, клавіатура VeriFone PP1000SE v3 CTLS USB із кабелем підключення, софт, блок живлення, чековий папір, кабелі Ethernet і USB по 6 600 грн/к-т;
- 2 500 шт. – термінал VeriFone EVO VX 520 COMBO Ethernet/Dial-up, клавіатура VeriFone PP1000SE v3 CTLS USB із кабелем підключення, софт, блок живлення, чековий папір, кабелі Ethernet і USB по 5 843 грн./к-т.
Обладнання виробляє компанія
У Росії термінали VeriFone Vx520 без додаткового обладнання продають по
Імпортна складова договору прив’язана за формулою до курсу валют. Товар оплатять на 40% протягом місяця після поставки, а решту – протягом місяця після його встановлення обладнання виконавцем у відділеннях пошти. Також «Сервус Сістемз Інтегрейшн» забезпечить гарантійне обслуговування протягом двох років після встановлення.
Забезпечення виконання договору становить 3%.
Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 32,50 млн грн.
Засновниками київської
Усього з 2010 року переможець отримав підрядів на 57,00 млн грн.
Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Захищені транзакції» французької компанії
Компанію
Закупівлю провели з другої спроби. Перший
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