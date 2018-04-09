Харків’яни виграли 143 мільйони на утримання доріг Полтави із коштовною сіллю

Управління ЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради 3 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Механізований будівельний центр» послуги з утримання доріг, об’єктів благоустрою і зелених насаджень на 143,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили зимове і літнє утримання, прибирання сміття, косіння трави, обслуговування біо-туалетів, очищення мереж зливової каналізації тощо.

За підсумковою відомістю ресурсів, звичайна сіль коштує 1 600 грн./т, а сіль із протизлежувальною добавкою – 1 900 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Це на чверть дорожче від минулорічних цін від цієї ж фірми, які становили відповідно 1 270 грн./т і 1 550 грн./т.

У лютому-березні комунальники Кременчука на Полтавщині замовили сіль вищого ґатунку помелу 3 із протизлежувальною добавкою до 150 г/т без пакування по 952 грн./т із ПДВ. Її поставлятимуть залізницею на умовах DDP і DAP, тобто коштом продавця. Без урахування 20% податку це дорівнює 793 грн./т, що вдвічі дешевше від нинішніх торгів.

Натомість ціна природного рядового піску в 150 грн./куб. м на третину вища від торішньої ціни у 112 грн./куб. м, але відповідає ринковому рівню.

Забезпечення виконання договору становить 1,00 млн грн., але не більше 5%.

Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 143,82 млн грн.

«Механізований будівельний центр» зареєстровано у Харкові на Олександра Яковенка, директором є Микола Мирошниченко. Усього з лютого 2015 року фірма виграла торгів на 120,73 млн грн.

Яковенко також володіє харківським ТОВ «Променергобуд Україна», яким керує Олександр Кураксін. Воно вказувало на тендерах номер телефону (057) 731-20-76, яким користувалося ПП «Харківспецбудмеханізація-7» Інни Морозової.

Фірмою «Харківспецбудмеханізація-7» раніше керував Олександр Дуравкін – засновник харківського ТОВ «Будгарант-7», яке неодноразово програвало нинішньому єдиному конкуренту – ПАТ «Управління механізації будівництва №23» Олексiя Абросiмова, Юрія та Олени Шляхти з Полтавщини.

Цього разу «УМБ №23» пропонувало на 0,07% нижчу ціну. Однак його відхилили через не подані документи переможця та довідку про відсутність податкової заборгованості.

Юрій Шляхта – екс-депутат Харківської облради («Батьківщина»). У 2015 році він ішов у Харківську міськраду від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».


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