Освітяни Мар’їнки віддадуть ще 5 мільйонів за вугілля по накрученим знайомими фірмами цінам

Відділ освіти Мар’їнської РДА Донецької області 2 квітня за результатами відкритих торгів замовив ПП «Артмаркет» 1400 тонн вугілля трьох марок за 5,4 млн грн без ПДВ. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У рамках двох тендерів замовлено 800 т вугілля марки ДГР (0-200) за ціною 3 300 грн/т, а також 400 тонн ДГ (13-100) та 200 т ГЖПМ (13-25) – по 4 600 грн/т.

Ці ціни відповідають тим, за якими освітяни Мар’їнки замовляли вугілля тому ж «Артмаркету» тижнем раніше. Однак, вони все ще вищі від цін, за якими замовляють вугілля інші бюджетники.

Наприклад, Шахтарська сільрада Донецької області 30 березня замовила собі вугілля ДГР (0-200) з розрахунку 2 500 грн за тонну. 20 березня Локачинська РДА Волинської області замовила тонну марки ДГР 200 по 2 090 грн. У Чернівецький області 13 березня у контракт заклали ціну на цю марку вугілля – 2 100 грн за тонну. 29 березня Печерська обласна лікарня відновного лікування (Вінницька обл.) замовляла марку ДГ (13-100) по 2 800 грн/т. 2 березня відділ освіти Волноваської РДА Донецької області провів аукціон на закупівлю вугілля, де визнана переможцем фірма оцінила марку ГЖП (13-25) у 3 300 грн за тонну.

З переможцем торгів позмагалось ТОВ «Євроальянс ЛТД», при чому, фірми подали свої конкурсні пропозиції по обох тендерах в один день, 13 та 17 березня, з різницею у часі 3-15 хв. Крім того, їхні цінові пропозиції співпадали і становили 2,7 млн грн кожна. Перемогу взяв «Артмаркет», тому що пакет його документів був завантажений до системи скоріше в обох випадках.

Відмітимо також, що «Євроальянс ЛТД» в обох випадках завантажило лише один документ – виписку з ЄДР, що може свідчити про формальну участь фірми у торгах.

Одноосібним власником та керівником ПП «Артмаркет» зі статутним фондом 1 тис. грн є Федір Піско – колишній очільник відділу освіти Знам’янської РДА (2008-2009 роки), а також колишній депутат Знам’янської міськради (2006-2010 роки). За даними ЄДР, Піско сьогодні прописаний у смт. Авангард, що на Одещині, а сам родом з Дніпропетровщини.

Фірма зареєстрована 1 грудня 2015 року. Тижнем раніше, 26 листопада 2015 року, інше однойменне підприємство Федора Піска, ТОВ «Артмаркет», отримало від херсонського відділення АМКУ 20 тис. грн штрафу за змову з ТОВ «Макреалгрупп» на тендері відділу освіти Голопристанської РДА Херсонської області щодо закупівлі у 2012 році вугілля на 1,94 млн грн, які за результатами торгів дістались «Артмаркету». Фірми-змовники оскаржували рішення антимонопольників у судовому порядку, але не отримали підтримки ні в першій, ні в другій інстанції. До вищого суду справа не дійшла.

Після бану в АМКУ на трирічний термін ТОВ «Артмаркет» не припинило отримувати державні підряди, хоча їхня вартість суттєво скоротилась: до моменту винесення рішення АМКУ фірма підписала договорів на понад 36 млн грн, тоді як після бану отримала замовлень на 256 тис. грн. ПП «Артмаркет» з кінця 2017 року підписало договорів на 17,77 млн грн.

Нагадаємо, що на одному з допорогових тендерів управління ДКС України у Гайворонському районі Кіровоградської області щодо закупівлі вугілля власник «Артмаркету» Федір Піско представляв як учасника торгів компанію «Євроальянс ЛТД».

ТОВ «Євроальянс ЛТД» належить Олегу Павленку і зареєстроване за місцем його прописки у Знам’янці. З кінця 2015 року фірма отримала держзамовлень на 65,16 млн грн.


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