На сколько выросло количество миллионеров в Украине

деньги

Согласно декларациям, 1061 человек в Украине имеет доход более миллиона. Больше всего миллионеров проживает в столице — 409 человек, то есть около 40 процентов.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте ДФС, пишет Вероятно.

По сравнению с прошлым годом, количество миллионеров в Украине выросло вдвое. Большинство декларантов заявили о доходе в виде зарплаты — 4100000000 грн. Доходы в виде наследства или подаренного имущества составили 2100000000 грн. Продажа движимого или недвижимого имущества принесла тем, кто заполнил декларации 1100000000 грн.

Общая сумма графы «прочие доходы» составила 2100000000 грн. Иностранные доходы украинских декларантов — 400600000 гривен.


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