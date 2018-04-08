Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети

В настоящее время на ЗАЭС работают три энергоблока с суммарной мощностью генераторов в 2,9 тыс. МВт.

Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции сегодня в 14:15 был отключен от энергосети под действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы.

Об этом сообщает пресс-служба "НАЭК Энергоатом".

В настоящее время на ЗАЭС работают три энергоблока с суммарной мощностью генераторов в 2,9 тыс. МВт. Уточняется, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 тыс. МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году.

Накануне сообщалось, что на ЮУАЭС на 3,5 месяца отключили третий энергоблок для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.