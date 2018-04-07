В МЭРТ предупредили о возможности подорожания доллара

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В Министерстве экономического развития и торговли обнародовали прогноз курса национальной валюты к концу 2018 года, который, в зависимости от сценария, может составить от 27 до 30 гривен за доллар.

Соответствующая информация содержится в апрельском выпуске «Консенсус прогноза на 2018 год».

Сообщается, что в 2019 году курс доллара может вырасти до 28 или 34 гривен за доллар, в зависимости от сценария прогнозирования.

Также в Минэкономразвития спрогнозировали размер среднемесячной зарплаты украинцев. Так, к концу 2018 года она возрастет до 8,8 тысячи гривен, а в следующем году достигнет 10,4 тысячи гривен.

Кроме этого, в МЭРТ ожидают падения прямых иностранных инвестиций в Украину.

Так, до конца года инвесторы выведут из Украины около 2,6 миллиарда долларов, а в следующем году этот показатель вырастет до 3,3 миллиарда долларов.

Источник: ЭП


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