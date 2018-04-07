Из-за новых санкций США акции компаний Дерипаски рухнули до 20%
После введения новых санкций США акции компании роSSийского бизнесмена Олега Дерипаски обвалились на 10–20%. Таким образом, они подешевели на бирже почти на $3 млрд.
Об этом пишет РБК.
В санкционный список попали крупнейшие публичные активы Дерипаски UC Rusal и EN+ Group. По данным издания, на Московской бирже акции EN+ Group к вечеру сегодняшнего дня обвалились более чем на 20%, акции UC Rusal – на 12,44%. Таким образом, UC Rusal потеряла более 56 млрд руб. капитализации (около $1,15 млрд), а суммарная стоимость акций En+ опустилаcь на $1,8 млрд.
РБК отмечает, что акции государственных компаний, чьи топ-менеджеры попали в черный список, на новые санкции отреагировали сдержанно.
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Финансы
07.04.2018 09:42