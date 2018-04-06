НБУ за два дня купил на аукционе $100 млн по 26,05 грн/долл

Гривна сохраняет позиции по отношению к доллару.

НБУ за два дня купил на аукционе $100 млн по 26,05 грн/долл
Фото: stockworld.com.ua

Национальный банк Украины два дня подряд покупает по $50 млн на валютном аукционе.

На сайте НБУ сообщается, что 6 апреля регулятор удовлетворил 18 заявок на общую сумму $50,7 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0477 грн/долл.

Во время предыдущего аукциона 5 апреля НБУ удовлетворил 13 заявок на весь объем аукциона - $50 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0488 грн/$1.

Напомним, что согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли на конец текущего года курс гривны к доллару может снизиться до 29,15 грн/долл., а на конец 2019 года - до 30,43 грн/долл.


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