Аэропорт "Борисполь" в будущем снесет терминал B

"Он сегодня для нас, как чемодан без ручки".

Концепция развития киевского аэропорта "Борисполь" до 2045 года предусматривает снос простаивающего сегодня терминала В. Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - отметил Рябикин.

Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины. По словам Рябикина основная ее идея заключается в том, чтобы на территории где сегодня расположены терминал B и D будет создан один мега-терминал. Там будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. Терминал D со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.

Терминал В раньше обслуживал внутренние рейсы и часть международных. С декабря 2014 года внутренние рейсы перенесены в терминал D, и данный терминал законсервирован.

Рябикин также рассказал, что в 2019 году должно начаться строительство новой взлетно-посадочной полосы. Соответствующий проект проходит отдельно от обновления терминальных комплексов. По словам Рябикина, существующая полоса может прийти в непригодность в районе 2023-2025 годов. По прогнозам аэропорта, к 2025 году "Борисполь" пассажиропоток вырастет до 20 млн человек в год.