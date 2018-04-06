Киев потратит 370 миллионов на ремонт десяти парков

В каждом районе города планируют обустроить "парк европейского уровня".

В Киеве начинается капитальный ремонт десяти парков, которые планируют презентовать киевлянам к лету. Общая стоимость, необходимая для выполнения работ во всех 10 парках – почти 370 млн грн.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время выездной инспекции, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Капитальный ремонт планируется в Сырецком парке (Шевченковский район), парке "Победа" (Днепровский район), парке Партизанской славы (Дарницкий район), Отрадном парке, парке "Совские пруды" (оба - Соломенский район), парке им.Ватутина (Деснянский район), Куреневском парке (Подольский район), Печерском ландшафтном парке (Печерский район), парке "Наталка" (Оболонский район).

Предполагается, что каждый парк после обновления будет иметь собственный дизайн, архитектурные особенности, учитывая географическое расположение, близость к жилым массивам или водоемам.

"Наша задача – чтобы киевляне имели возможность отдохнуть в парках своего района, а не ехали для этого специально только в один парк. Мы делаем все, чтобы в каждом районе был парк европейского уровня" – добавил Кличко.