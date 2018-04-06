Частину ЗАлКу задешево купило оточення Кропачова та заступника Авакова

Частину ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» задешево купило ТОВ «Енергогенеруюча компанія «Укргідроенерго», власниками якої на момент придбання було оточення бізнесмена з Донеччини Віталі Кропачова та заступника голови Національної поліції України Ігоря Купранця. Про це йдеться в розслідуванні Катерини Каплюк в програмі «Схеми».

У 2016 році керівництво Запорізького алюмінієвого комбінату, 68% акцій якого належать державі в особі Фонду державного майна України, вирішило продати частину нерухомого майна цього підприємства. Йдеться про головний та адміністративно-побутовий корпуси ТЕЦ, склади реагентів, кислоти та солі, споруди службового корпусу, хімводоочищення, насосної станції.

Об’єкти продали на аукціоні влітку 2016 року. Договір купівлі-продажу майна оформили у вересні того ж року. Стартова ціна лоту – 14,5 млн грн. Однак переможець купив майно більш ніж уполовину дешевше – за 5,9 млн грн. Фонд державного майна не надав на запит журналістів інформацію про те, чи в аукціоні брав участь хтось ще, і якщо так, які були їхні пропозиції.

Новим власником майна стала київська компанія «Укргідроенерго». Зараз єдиним власником фірми є брат Віталія Кропачова Олександр. На момент аукціону і до осені 2017-го у компанії було два засновники: дочка Віталія Кропачова Юлія і зареєстрований у Львівській області Леонід Матейко.

Матейко – директор і співзасновник у низці компаній, якими співволодіють батько й колишня дружина Ігоря Купранця, заступника голови Національної поліції України та керівника департаменту захисту економіки цього відомства.

Купранець переконує, що не має нічого спільного з Кропачовим. А підприємець, у свою чергу, зазначив, що знає Купранця як публічну особу. Також Кропачов додав, що планує взяти участь у приватизації «Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату».

У листопаді минулого року «Схеми» знайшли можливий зв’язок Купранця з приватною фірмою «Портосервіс-Миколаїв», яка заробляє мільйони на послугах зі швартування суден.

«Портосервіс-Миколаїв» пов’язана з бізнесменом Леонідом Крючковим. Фірма половину зароблених коштів переказувала київській компанії «Елітбудгруп», якою володіють люди, пов’язані з Крючковим та Купранцем. Докладніше про зв’язок Купранця з приватною фірмою, що почала охороняти державні порти – у розслідуванні «Наших грошей».

За даними нардепа Сергія Лещенка, призначення в енергокомпаніях, якими управляють Суркіси та Крючкови, лобіює заступник голови фракції ББП Ігор Кононенко. Зв’язок Крючкова з Кононенком також підтвердив голова НКРЕКП Дмитро Вовк, якому бізнес-партнер президента радив Крючкова як «непоганого менеджера».

Кропачов теж є креатурою Кононенка. В останні роки Кропачов через пов’язаних осіб став співвласником кількох збагачувальних фабрик і нафтогазовидобувних компаній, які раніше входили до сфери впливу родини Віктора Януковича.


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