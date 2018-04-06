Насалик объявил о ликвидации зависимости от РФ в ядерном топливе
"Если завтра РоSSия перестанет поставлять нам топливо, мы будем работать в штатном режиме".
Министр энергетики Игорь Насалик объявил, что по состоянию на 2018 год Украина преодолела зависимость от РоSSии в ядерном топливе.
Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады в рамках еженедельного часа вопросов к правительству.
"Еще в 2016-м или в начале 2017 года говорить о диверсификации поставок атомного топлива от РоSSии не было смысла. И большинство сказали бы, что это нереально или невозможно. Но сегодня могу заявить: если завтра РоSSийская Федерация перестанет поставлять нам тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000, мы будем работать в штатном режиме, мы полностью диверсифицировали поставку ядерного топлива на наши электростанции", - утверждает Насалик.
В Украине 13 атомных блоков типа ВВЭР-1000 и два блока типа ВВЭР-440.
Раньше Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РоSSии, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse. Нынешний договор "Энергоатом" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.
В 2017 году Украина купила топливо Westinghouse на 164,458 млн долларов, топливо роSSийской компании "ТВЭЛ" - на 368,964 млн. Доля топлива Westinghouse в суммарном импорте составила 41,4%.
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06.04.2018 07:42