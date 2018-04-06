Насалик объявил о ликвидации зависимости от РФ в ядерном топливе

"Если завтра РоSSия перестанет поставлять нам топливо, мы будем работать в штатном режиме".

Насалик объявил о ликвидации зависимости от РФ в ядерном топливе

Министр энергетики Игорь Насалик объявил, что по состоянию на 2018 год Украина преодолела зависимость от РоSSии в ядерном топливе.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады в рамках еженедельного часа вопросов к правительству.

"Еще в 2016-м или в начале 2017 года говорить о диверсификации поставок атомного топлива от РоSSии не было смысла. И большинство сказали бы, что это нереально или невозможно. Но сегодня могу заявить: если завтра РоSSийская Федерация перестанет поставлять нам тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000, мы будем работать в штатном режиме, мы полностью диверсифицировали поставку ядерного топлива на наши электростанции", - утверждает Насалик.

В Украине 13 атомных блоков типа ВВЭР-1000 и два блока типа ВВЭР-440.

Раньше Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РоSSии, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse. Нынешний договор "Энергоатом" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.

В 2017 году Украина купила топливо Westinghouse на 164,458 млн долларов, топливо роSSийской компании "ТВЭЛ" - на 368,964 млн. Доля топлива Westinghouse в суммарном импорте составила 41,4%.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Газпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" НафтогазуГазпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" Нафтогазу
В Киеве построят еще один ТРЦВ Киеве построят еще один ТРЦ
Депутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизорыДепутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизоры
Украинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новомуУкраинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новому
«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони
Блок рекламы


Похожие новости
Компания Insider с офисом в Украине объявила о привлечении $11 млн инвестиций
Насалик протягує реконструкцію рідної ТЕЦ за 1,4 мільярда перед її приватизацієюНасалик протягує реконструкцію рідної ТЕЦ за 1,4 мільярда перед її приватизацією
Насалик за бюджетні гроші зробить аварійну сигналізацію на рідній ТЕЦ у Калуші, яку скоро приватизуютьНасалик за бюджетні гроші зробить аварійну сигналізацію на рідній ТЕЦ у Калуші, яку скоро приватизують
"Мироновский хлебопродукт" объявил о выпуске евробондов на $550 млн"Мироновский хлебопродукт" объявил о выпуске евробондов на $550 млн
Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана городаКиев объявил конкурс на проект туристического талисмана города
Украинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении банковской деятельностиУкраинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении банковской деятельности
У Насалика хочуть заплатити грошима держбюджету за поставки електроенергії бойовикам ОРДЛОУ Насалика хочуть заплатити грошима держбюджету за поставки електроенергії бойовикам ОРДЛО
Верховный суд признал нарушения при ликвидации банка "Хрещатик"Верховный суд признал нарушения при ликвидации банка "Хрещатик"
Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидацииСкандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации
В подземном переходе возле метро "Майдан Независимости" начали сносить киоскиВ подземном переходе возле метро "Майдан Независимости" начали сносить киоски
Последние новости
Подгружаем последние новости