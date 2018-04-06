Поліція підозрює комунальників Кличка у розтраті коштів на розчищенні Дарницького каналу за 18 мільйонів

Поліція підозрює службовців київського комунального підприємства «Плесо» у розтраті бюджетних коштів під час капітального ремонту та розчистки Дарницького каналу, за яке ТОВ «ТПК «Олімп» отримало від комунальників 18,19 млн грн. Про це написала Анна Камєліна у KиевVласть.

У листопаді минулого року КП «Плесо» замовило ТОВ «Торгово-промислова компанія «Олімп» капітальний ремонт Дарницького меліоративного каналу, який передбачав реставрацію та розчищення каналу. Сума договору склала 18,25 млн грн., яка потім, згідно з додатковою угодою, була зменшена до 18,19 млн грн. Комунальники до кінці року заплатили усю суму.

Водночас, слідчі після перевірки результатів розчищення каналу встановили, що, не дивлячись на підписані сторонами акти виконаних робіт, канал відремонтовано не в повному обсязі.

Поліція відкрила кримінальне провадження і отримала від суду право доступу до документації відносно капітального ремонту Дарницького каналу, а також щодо розчищення русла р. Либідь, яким теж займалося «ТПК «Олімп» на підставі укладеного з КП «Плесо» у 2017 році договору за 15,72 млн грн. Приватна фірма повинна була привести русло в належний технічний стан, почистивши закриту частину колектора від вул. Саперно-Слобідської до ур. Лиса Гора.

Під час проведення обох тендерів у «ТПК «Олімп» був єдиний конкурент – ТОВ «Расмет».

Засновниками та керівниками ТОВ «ТПК Олімп» є Юлія і Антон Стеценко. До виграші двох тендерів за 18,25 млн грн. та 15,72 млн грн., ця компанія отримувала дрібні замовлення від бюджетних структур: в основному продавала мастику, бітум і фарби. У мережі можна зустріти невтішні відгуки про якість продукції від «ТПК Олімп».

Власниками ТОВ «Расмет» є Ігор Вознюк (керівник підприємства), Олександр і Світлана Бєлінські.

КП «Плесо» з вересня 2017 року керує Олег Юсипенко. До цього, з серпня 2015 року, директором був Денис Пікалов.

Від «Наших грошей»:

За даними системи «Прозорро» у 2016-2017 рр. «ТПК «Олімп» виграв тендерів на загальну суму 34,47 млн грн., а «Расмет» отримав лише одне замовлення на постачання бітуму за 196 тис грн. для Сіверської міськради (Донецька область).


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