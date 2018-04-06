Поліція підозрює комунальників Кличка у розтраті коштів на розчищенні Дарницького каналу за 18 мільйонів
Поліція підозрює службовців київського комунального підприємства «Плесо» у розтраті бюджетних коштів під час капітального ремонту та розчистки Дарницького каналу, за яке ТОВ «ТПК «Олімп» отримало від комунальників 18,19 млн грн. Про це
У листопаді минулого року КП «Плесо»
Водночас, слідчі після перевірки результатів розчищення каналу встановили, що, не дивлячись на підписані сторонами акти виконаних робіт, канал відремонтовано не в повному обсязі.
Поліція відкрила кримінальне провадження і отримала від суду право доступу до документації відносно капітального ремонту Дарницького каналу, а також щодо розчищення русла р. Либідь, яким теж займалося «ТПК «Олімп» на підставі укладеного з КП «Плесо» у 2017 році договору за 15,72 млн грн. Приватна фірма повинна була привести русло в належний технічний стан, почистивши закриту частину колектора від вул. Саперно-Слобідської до ур. Лиса Гора.
Під час проведення обох тендерів у «ТПК «Олімп» був єдиний конкурент – ТОВ «Расмет».
Засновниками та керівниками ТОВ «ТПК Олімп» є Юлія і Антон Стеценко. До виграші двох тендерів за 18,25 млн грн. та 15,72 млн грн., ця компанія отримувала дрібні замовлення від бюджетних структур: в основному продавала мастику, бітум і фарби. У мережі можна зустріти невтішні відгуки про якість продукції від «ТПК Олімп».
Власниками ТОВ «Расмет» є Ігор Вознюк (керівник підприємства), Олександр і Світлана Бєлінські.
КП «Плесо» з вересня 2017 року керує Олег Юсипенко. До цього, з серпня 2015 року, директором був Денис Пікалов.
Від «Наших грошей»:
За даними системи «Прозорро» у 2016-2017 рр. «ТПК «Олімп» виграв тендерів на загальну суму 34,47 млн грн., а «Расмет» отримав лише одне замовлення на постачання бітуму за 196 тис грн. для Сіверської міськради (Донецька область).
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