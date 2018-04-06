Ужгородська райрада купила автівку Skoda Superb за мільйон

Ужгородська районна рада 3 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Закарпат-Авто» легковий автомобіль за 1,09 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить авто бізнес-класу Skoda Superb Ambition 2.0 TDI 140kW DSG 4×4. Автомобіль матиме повний привід, автоматичну коробку передач, двузонний клімат контроль, задні і передні датчики паркування, електронний круїз-контроль (CCS), підігрів передніх сидінь.

На ринку Skoda Superb у комплектації, яку замовила райрада, продають за 997 тис грн. У базовій комплектації Superb можна придбати за 601 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом ТОВ «Закарпат-Авто» було запорізьке ТОВ «Ліон авто», бенефіціаром якого є почесний громадянин Запоріжжя, екс-керівник «Авто-ЗАЗ» Степан Кравчун. Його пропозиція була нижчою – 950 тис грн. Втім вона була відхилена, оскільки «Ліон авто» не має сервісного центру в Закарпатській області. Крім того, пропозиція фірми не відповідає технічним вимогам. «Ліон авто» запропонував авто Peugeot 508, яке не має повного приводу та відділення для зберігання окулярів.

Власиком та директором ТОВ «Закарпат-Авто» є Сергій Ремез, який є помічником народного депутата з групи «Відродження» Михайла Ланьо.

Ужгородську районну раду очолює Руслан Чорнак.


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