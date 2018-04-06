Ужгородська райрада купила автівку Skoda Superb за мільйон
Ужгородська районна рада 3 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Закарпат-Авто» легковий автомобіль за 1,09 млн грн. Про це
Фірма поставить авто бізнес-класу Skoda Superb Ambition 2.0 TDI 140kW DSG 4×4. Автомобіль матиме повний привід, автоматичну коробку передач, двузонний клімат контроль, задні і передні датчики паркування, електронний круїз-контроль (CCS), підігрів передніх сидінь.
На ринку Skoda Superb у комплектації, яку замовила райрада,
На торгах єдиним конкурентом ТОВ «Закарпат-Авто» було запорізьке ТОВ «Ліон авто», бенефіціаром якого є почесний
Власиком та директором ТОВ «Закарпат-Авто» є Сергій Ремез, який є
Ужгородську районну раду
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