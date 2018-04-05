ГПУ выявила растрату 7 млн грн при оплате за отопление тюрем

Одна и та же энергетическая компания наживалась на колониях в Одесской и Львовской областях.

ГПУ выявила растрату 7 млн грн при оплате за отопление тюрем
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Фото: Ксенія Кравцова

Генеральная прокуратура Украины вскрыла схему растраты миллионов гривен государственных средств администрациями исправительных колоний в Одесской и Львовской областях.

"Генпрокуратура разоблачена схему многомиллионного хищения бюджетных средств администрациями исправительных колоний в Одесской и Львовской области. Одна и та же энергетическая компания в сговоре с представителями исправительных колоний выставляла счета за якобы поставленную электроэнергию", - написал заместитель генпрокурора Евгений Енин в фейсбуке.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, установлено, что должностные лица одного из учреждений исполнения наказаний Одесской области заключили с ООО договора о закупке тепловой энергии за госсредства. В дальнейшем по предварительному сговору с руководителем ООО они систематически вносили в акты приема-передачи заведомо ложные сведения о завышенных объемах поставленной теплоэнергии, вследствие чего госучреждению нанесен ущерб на сумму более 5 млн грн.

Аналогичные нарушения выявлены при поставке тепловой энергии и в учреждения исполнения наказаний Львовской области, где сумма ущерба превысила 2 млн грн.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог).


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