Земельная комиссия Киевсовета рассмотрит петицию за застройку Совских прудов высотками 10 апреля

13 из 23 членов земельной комиссии входят в состав фракции Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Земельная комиссия Киевсовета рассмотрит петицию за застройку Совских прудов высотками 10 апреля
Фото: ru.golos.ua

Постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам градостроения, архитекстуры и землепользования рассмотрит во вторник, 10 апреля 2018 года, петицию в поддержку застройки 19 гектаров нижнего каскада Совских прудов в Голосеевском районе Киева. Об этом говорится на сайте комисси.

Онлайн-петиция, которую инициировал профессиональный боксёр Руслан Гончаров, набрала более 10 тысяч голосов после широкой рекламы в facebook-сообществах. Хотя в заголовке петиции говорится о "решении экологической катастрофы", в самом тексте есть призыв "поддержать детальный план территорий (№ПС-2016.06-ДПТ)" и "привлечь инвестора".

Указанный детальный план территорий предполагает строительство на месте каскада прудов двух десятков многоэтажных зданий от 12 до 23 этажей и торгово-развлекательного центра. Журналисты издания "Депо.Киев" писали о подозрительной динамике поступления голосов за петицию: подписи поступали волнами, иногда в ночное время. Сама система голосования несовершенна и позволяет одному человеку отдать свой голос за петицию несколько раз, используя разные номера телефонов и адреса электронной почты.

Земля под нижним каскадом Совских прудов находится в коммунальной собственности, но в 2008 году была передана в аренду ООО "Господарник". Член земельной комиссии Киевсовета от "Солидарности" депутат Игорь Баленко указал себя бенефициаром этой компании в декларации о доходах за 2016 год.

Экологическая комиссия Киевсовета одобрила указанную петицию на своем заседании 21 марта 2018 года. На онлайн-записи заседания видно, что вопрос был внесён на рассмотрение комиссии с голоса. Против петиции выступили только депутаты от фракции "Свобода" и "Самопомощь".

Напомним, ранее киевляне добились от застройщика Сенного рынка в центре Киева обещания снизить этажность застройки с 22 до 19 этажей.


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