Власти Киева перенесли установку гигантского флага на днепровском склоне на 2019 год
"В этом году мы установить флаг не успеваем".
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что установка гигантского государственного флага на днепровском склоне переносится на 2019 год.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"В этом году мы установить флаг не успеваем", – признал Кличко в ходе расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице. По его словам, это связано с некоторыми процедурами согласования.
В то же время мэр Киева подчеркнул, что флагшток будет установлен ко Дню флага в 2019 году.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко раньше заявлял, что "главный, самый большой флаг нашего государства" возле чаши Вечного огня в Киеве будет открыт ко Дню флага 23 августа 2018 года.
Мэр рассказал, что стальной флагшток будет высотой 75 м, размер флага - 12,5 м на 19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока будет составлять 85 тонн. Абсолютная высота флага с учетом утеса, на которой его должны были установить, - 247 метров. Это примерно на 40 метров ниже, чем колокольня Киево-Печерской лавры.
Стоимость работ оценивалась в 47,5 млн гривен, был даже объявлен тендер, но в феврале 2018 года его отменили.
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