Международные резервы Украины в марте сократились на $219 млн

Государство выплатило больше миллиарда по валютным долгам.

Международные резервы Украины в марте сократились на $219 млн
Фото: flickr/НБУ

Международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 219 млн долларов. По состоянию на 1 апреля они составили 18 191,2 млн долларов (в эквиваленте).

НБУ объясняет сокращение резервов осуществлением платежей по государственному долгу, объем которых превысил поступления от валютных интервенций. Во-первых, 562,3 млн долларов потратили на обслуживание еврооблигаций правительства, а 678,8 млн долларов - на обслуживание и погашение по валютным облигациям внутреннего государственного займа. Еще 186 млн долларов выплатили в пользу Международного валютного фонда.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму 43,2 млн долларов.

С другой стороны, НБУ в марте купил 376 млн долларов на межбанке (чистая покупка). Также в резервы поступили 669,5 млн долларов и 123,3 млн евро от размещения ОВГЗ в иностранной валюте.

Несмотря на сокращение резервов, их объем покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, что пикового значения объем международных резервов Украины достиг в ноябре 2017 года, когда он составил 18,931 млрд долларов. С тех пор резервы постепенно сокращаются.


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