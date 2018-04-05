На Kickstarter собрали $100 000 на «яйцо для раздумий» (на самом деле, просто деревянное яйцо)

На Kickstarter нередко появляются странные и чудаковатые проекты, которые нравятся пользователям — к примеру, в 2014 году прошла кампания по сбору средств на картофельный салат, а в 2015 — на обычный кухонный нож. Сейчас идет сбор средств на обычные игрушечные яйца небольшого размера, и авторам проекта уже удалось собрать более $100 000, а до конца кампании еще 9 дней. , пишут AIN.UA

Это первый проект компании Orijin Design из Сан-Франциско на Kickstarter. Ее продукт называется «Думающее яйцо» (The Thinking Egg). Это небольшое игрушечное яйцо (17х23 мм) из различных материалов (дерева, меди, лавы, камня), которое предлагается крутить в руках, чтобы расслабиться и подумать. «Столетиями яйцо символизировало жизнь, богатство и надежду. Наша цель была — использовать натуральные материалы, чтобы гармонически соединить символизм и дизайн», — пишут авторы проекта.

Различным материалам, из которого изготовлены игрушки, авторы дают различное же (в стиле астрологических прогнозов и народной медицины) толкование, мол, медное яйцо улучшит работу иммунной системы, каменное — успокоит нервы и т.д. Несмотря на этот явно нерациональный подход к позиционированию, нашлось более 3000 бекеров, которым продукт понравился.

Согласно расписанию, апрель авторы кампании предполагают отвести на «исследования и аналитику», а запустить яйца в производство — уже в июне.