На Kickstarter собрали $100 000 на «яйцо для раздумий» (на самом деле, просто деревянное яйцо)
На Kickstarter нередко появляются странные и чудаковатые проекты, которые нравятся пользователям — к примеру, в 2014 году прошла кампания по сбору средств на картофельный салат, а в 2015 — на обычный кухонный нож. Сейчас идет
Это первый проект компании Orijin Design из Сан-Франциско на Kickstarter. Ее продукт называется «Думающее яйцо» (The Thinking Egg). Это небольшое игрушечное яйцо (17х23 мм) из различных материалов (дерева, меди, лавы, камня), которое предлагается крутить в руках, чтобы расслабиться и подумать. «Столетиями яйцо символизировало жизнь, богатство и надежду. Наша цель была — использовать натуральные материалы, чтобы гармонически соединить символизм и дизайн», — пишут авторы проекта.
Различным материалам, из которого изготовлены игрушки, авторы дают различное же (в стиле астрологических прогнозов и народной медицины) толкование, мол, медное яйцо улучшит работу иммунной системы, каменное — успокоит нервы и т.д. Несмотря на этот явно нерациональный подход к позиционированию, нашлось более 3000 бекеров, которым продукт понравился.
Согласно расписанию, апрель авторы кампании предполагают отвести на «исследования и аналитику», а запустить яйца в производство — уже в июне.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
05.04.2018 11:09
05.04.2018 11:09