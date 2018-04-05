Экономика ЕС не страдает от введения санкций против РоSSии, - доклад Еврокомиссии

РоSSийские контрсанкции против ЕС не работают.

Экономика ЕС не страдает от введения санкций против РоSSии, РФ не хватает денег на развитие экономики, а роSSийские контрсанкции против ЕС не работают - экспорт аграрных товаров и продуктов питания из ЕС в РФ приспособился к новым реалиям и увеличился на 16%.

Как стало известно LB.ua, об этом говорилось на заседании 28 марта 2018 года Комитета постоянных представителей стран-членов НАТО, во время обсуждения вопроса влияния санкций ЕС на экономику РоSSии и ЕС .

С докладом на эту тему выступила заместитель генерального секретаря Европейской Комиссии Илзэ Юхансонэ (Ilze Juhansone). Она сообщила, что влияние секторальных санкций ЕС на экономику РоSSии является ограниченным, поскольку главным фактором влияния на экономику РФ являются мировые цены на нефть. Так, у 2017 году после двухлетней рецессии роSSийская экономика возобновила рост – на 1,5% по сравнению с 2016. Это стало возможным благодаря росту мировых цен на нефть, постепенному укреплению рубля, уменьшению инфляции, а также уменьшению использования государственных резервов для поддержания госкомпаний и стабилизации мировой экономической ситуации.

Что касается доступа РоSSии на международные финансовые рынки, то он остается ограниченным: финансово-банковский сектор РФ зависит от выделяемых государством средств.

Ограниченным остается и доступ РоSSии к новейшим энергетическим технологиям.

Самым большим вызовом для роSSийской экономики является неспособность проводить базовые реформы, которые нужны для макроэкономической стабильности. Кроме того, восстановление банковского сектора достаточно медленное, поэтому РоSSии не хватает средств на развитие экономики.

Что касается влияния секторальных санкций ЕС против РоSSии на экономику самого Евросоюза , то оно остается незначительным и контролируемым. В 2016 году оно составляло 0,1% от ВВП ЕС , а в 2017 – был вообще нейтральным (0%). Что касается экономики стран-членов ЕС , то он обусловлен уровнем зависимости их национальных экономик от РоSSии.

Что касается влияния введенных Россией контрсанкций по отношению к аграрно-пищевой продукции ЕС , то если в первые годы поле их внедрения экспорт такой продукции в РоSSию резко уменьшился, то уже в 2017 от восстановился, составив 16%. Особенно это касается товаров класса люкс (вино, шоколад, алкогольные напитки), хотя в случае с сырами, фруктами, курятиной и сухого молока общий объем европейского экспорта оставался ниже, чем в 2013 году.