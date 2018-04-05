"Киевэнерго" уже отключило от отопления треть своих клиентов

По состоянию на 4 апреля от централизованного отопления отключены около 30% клиентов компании «Киевэнерго».

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.

«Среди клиентов — 28,4% административных зданий, 34% жилых домов и 30,2% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие)», — заявили в компании.

Как отмечается, всего «Киевэнерго» обеспечивает теплом 15 780 объектов.

Решение о завершении отопительного сезона в столице было принято КГГА в среду, 4 апреля.

В первую очередь поставка тепла прекращается в административные и жилые дома, потом в объекты социальной сферы — детсады, школы, медицинские учреждения.

Как известно, согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Газпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" НафтогазуГазпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" Нафтогазу
В Киеве построят еще один ТРЦВ Киеве построят еще один ТРЦ
Депутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизорыДепутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизоры
Украинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новомуУкраинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новому
«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони
Блок рекламы


Похожие новости
Исследование: больше половины украинских компаний все еще ведут учет клиентов в Excel, 3% — на бумагеИсследование: больше половины украинских компаний все еще ведут учет клиентов в Excel, 3% — на бумаге
Новая почта отказалась от одной из своих услугНовая почта отказалась от одной из своих услуг
«ПриватБанк» запустил страхование клиентов от коммунальных долгов
В "Новой почте" говорят, что у них забрали деньги клиентовВ "Новой почте" говорят, что у них забрали деньги клиентов
Приватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данныхПриватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данных
Против "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентовПротив "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентов
Кабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть RAB-тарифыКабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть RAB-тарифы
ЕБРР на треть увеличил сумму инвестиций в УкраинуЕБРР на треть увеличил сумму инвестиций в Украину
Корпорация Microsoft удалила биткоин из своих платежных инструментовКорпорация Microsoft удалила биткоин из своих платежных инструментов
Капуста в Украине подорожала почти на третьКапуста в Украине подорожала почти на треть
Последние новости
Подгружаем последние новости