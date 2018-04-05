"Киевэнерго" уже отключило от отопления треть своих клиентов
По состоянию на 4 апреля от централизованного отопления отключены около 30% клиентов компании «Киевэнерго».
Об этом
«Среди клиентов — 28,4% административных зданий, 34% жилых домов и 30,2% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие)», — заявили в компании.
Как отмечается, всего «Киевэнерго» обеспечивает теплом 15 780 объектов.
Решение о завершении отопительного сезона в столице было принято КГГА в среду, 4 апреля.
В первую очередь поставка тепла прекращается в административные и жилые дома, потом в объекты социальной сферы — детсады, школы, медицинские учреждения.
Как известно, согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.
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