«Микитасям» не вдалося скасувати заборону Мінкульту будувати ЖК «Покрова» у центрі Києва
Будівництво ЖК «Покрова» станом на квітень 2018 року
Окружний адмінсуд Києва не задовольнив позов «Центрального територіального управління капітального будівництва» («ЦТУКБ») Міноборони та ТОВ «Північно-український будівельний альянс», які хотіли скасувати припис Міністерства культури на зупинення будівництва ЖК «Покрова» у центрі Києва. Про це свідчить
У 2015 року «ЦТУКБ» уклав з ТОВ «Будінпроект» договір про будівництво житлового комплексу для військовослужбовців з підземним паркінгом та з вбудованими приміщеннями для побутового обслуговування населення на ділянці площею 0,96 га на вул. Січових Стрільців (Артема), 59 у Шевченківському районі Києва. У ЖК військовослужбовцям передбачалося 10% квартир та приміщення облвійськкомату.
У 2016 р. «ЦТУКБ» та генпідрядник ТОВ «Північно-український будівельний альянс» отримали дозвіл на початок виконання будівельних робіт і почали зводити ЖК «
У лютому минулого року Міністерство культури прийняло припис, яким вимагало зупинити проведення земляних та будівельних робіт на будівництві житлового комплексу.
Мінкульт дійшов висновку, що роботи виконуються в межах Центрального історичного ареалу Києва та в зоні регулювання забудови ІІІ категорії з порушенням законодавства
«ЦТУКБ» звернувся до суду, щоб скасувати припис, який, на думку позивача, був прийнятий з порушеннями законодавства.
Суд відхилив аргументи «ЦТУКБ» та генпідрядника, вважаючи, що Мінкульт видав припис без порушень. Будівництво йде на території Лук’янівсько-Татарського історичного ареалу, що є зоною охорони пам’яток історії та культури Києва. Середньоповерхова забудова тут не повинна перевищувати 9 поверхів, а забудовник запланував від 15 до 26 поверхів.
Крім того, суд переконався, що Міністерство не надавало позивачу погоджень та дозволів на будівництво. Тобто, житловий комплекс будується з порушенням законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Тому, суд вирішив позовні вимоги «ЦТУКБ» не задовольняти.
Як повідомляли «Наші гроші», ЦТУКБ» разом з генпідрядником, а також девелепером та проектувальником ТОВ «Укрбуд Девелопмент» звернулися до суду, щоб зупинити анулювання дозволу на початок будівництва ЖК «Покрова».
У минулому році Окружний адмінсуд Києва став на бік держорганізації Міноборони. Втім, Київський апеляційний адмінсуд визнав анулювання дозволу законним, встановивши, що «Укрбуд Девелопмент» розробив проектну документацію, коли МУО втратили чинність. Наразі ця справа розглядається в касації.
ЖК «Покрова» будується під егідою держкорпорації «Укрбуд». До обрання народним депутатом, президентом «Укрбуду» був Максим Микитась. Зараз керівником держкорпорації є помічник Микитася Олександр Лятамбор.
«Укрбуд Девелопмент» є основним власником нерухомості під егідою «Укрбуду». Микитась в декларації
Власником ТОВ «Північно-український будівельний альянс» є ще один
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Финансы
05.04.2018 10:01