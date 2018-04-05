Ночью на Приднепровской ТЭС произошел пожар

По предварительной информации, пострадавших нет.

?Ночью на Приднепровской ТЭС произошел пожар
Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепре рано утром 5 апреля произошло возгорание на Приднепровской тепловой электростанции. По предварительной информации, жертв в результате пожара нет.

Об этом сообщает "Информатор".

На месте работали спасатели и патрульная полиция.

"Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они оповестили руководство предприятия и вызвали на место ГосЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается", - рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.

Поскольку данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию ТЭС строго запрещен и полиция смогла осмотреть лишь прилегающие территории. Никаких подозрительных объектов и личностей обнаружено не было.

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua

Как уточнили в ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 4:06 утра. Прибыв на место, пожарные установили, что пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огонь повредил трансформатор общей площадью 15 квадратных метров. Пожар локализовали в 4:43 и ликвидировали в 4:55.

Для тушения были задействованы 50 человек и 10 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, Приднепровская ТЭС мощностью 1765 МВт расположена на левом берегу реки Днепр. Обеспечивает электроэнергией Днепропетровскую область, а город Днепр - еще и тепловой энергией. Основное проектное топливо - уголь марки "АШ", резервное - мазут и газ.


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