ДУСя купила українські дизайнерські меблі для Маріїнського палацу за 6 мільйонів (фото)

Державне управління справами 23 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Єва Бикова Колекшин» меблів для Маріїнського палацу в Києві на 5,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До липня поставлять 259 стільців, крісел і диванів власного виробництва за ескізами замовника з річною гарантією, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче.

Найдорожчі меблі призначені для кімнати переговорів на другому поверсі: шкіряні стільці коштують 27 тис грн., шкіряне крісло – 78 тис грн., а диван з оббивкою тканинами «Jim Dickens» (Британія) або аналогічними – 95 тис грн.

Ціна угоди на 36% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 8,84 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було львівське ПП «Фіус» киянки Ірини Візентін та італійця Фаусто Візентін, яким керує Андрій Федорич.

ТОВ «Лірона» і ТОВ «АВБ Сістем Інвест» не допустили до аукціону: перше – за нестачу тендерного забезпечення, форми пропозиції та згоди з проектом договору, в друге – за відсутність даних про матеріали, недоліки довідок і кілька документів російською мовою. «Лірона» заявила, що помилково завантажила вказані документи як цінову пропозицію, доступ до яких відкривається лише після аукціону. Замовник відмовився її допускати.

Столична «Єва Бикова Колекшин» належить Єві Биковій, а директором є Марія Максимкова. Номер телефону фірми 0674659661 також використовує ТОВ «Лагода Вид Ева Лаб» Ганни і Катерини Бикових – власниць ТОВ «Ля Буті Де Парі».

Переможець виконував для Верховної Ради комплексне оснащення сесійної зали, зали врочистих засідань і конференц-зали (на фото) на замовлення ТОВ «Амріта комплексні рішення».