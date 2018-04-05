ДУСя купила українські дизайнерські меблі для Маріїнського палацу за 6 мільйонів (фото)

Державне управління справами 23 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Єва Бикова Колекшин» меблів для Маріїнського палацу в Києві на 5,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня поставлять 259 стільців, крісел і диванів власного виробництва за ескізами замовника з річною гарантією, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче.

Найдорожчі меблі призначені для кімнати переговорів на другому поверсі: шкіряні стільці коштують 27 тис грн., шкіряне крісло – 78 тис грн., а диван з оббивкою тканинами «Jim Dickens» (Британія) або аналогічними – 95 тис грн.

ДУСя купила українські дизайнерські меблі для Маріїнського палацу за 6 мільйонів (фото)

Ціна угоди на 36% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 8,84 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було львівське ПП «Фіус» киянки Ірини Візентін та італійця Фаусто Візентін, яким керує Андрій Федорич.

ТОВ «Лірона» і ТОВ «АВБ Сістем Інвест» не допустили до аукціону: перше – за нестачу тендерного забезпечення, форми пропозиції та згоди з проектом договору, в друге – за відсутність даних про матеріали, недоліки довідок і кілька документів російською мовою. «Лірона» заявила, що помилково завантажила вказані документи як цінову пропозицію, доступ до яких відкривається лише після аукціону. Замовник відмовився її допускати.

Столична «Єва Бикова Колекшин» належить Єві Биковій, а директором є Марія Максимкова. Номер телефону фірми 0674659661 також використовує ТОВ «Лагода Вид Ева Лаб» Ганни і Катерини Бикових – власниць ТОВ «Ля Буті Де Парі».

Переможець виконував для Верховної Ради комплексне оснащення сесійної зали, зали врочистих засідань і конференц-зали (на фото) на замовлення ТОВ «Амріта комплексні рішення».

ДУСя купила українські дизайнерські меблі для Маріїнського палацу за 6 мільйонів (фото)

Найменування товару Розміщення Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Стілець С-3 тип 1 Зал урочистих подій (2.01), хол (2.19), банкетний зал (2.20) 120 16 269
Стілець С-3 тип 1/11 Вітальна зала (1.05) 4 16 269
Стілець С-3 тип 1/12 Допоміжне приміщення( 2.16), зал переговорів (2.17) 24 16 269
Стілець С-3 тип 1/1 Зал переговорів (2.25), вітальня (2.31), хол (2.26), хол (2.29). 46 16 846
Стілець С-3 тип 2 Фойє (2.02), банкетний зал (2.20) 6 25 615
Стілець С-3 тип 3 Аванзал (2.05) 2 15 923
Стілець С-3 тип 3/1 Аванзал ( 2.06) 2 15 923
Стілець С-3 тип 4 Аванзал (2.24) 4 15 923
Стілець С-3 тип 4/1 Кімната супроводжуючих осіб (2.23) 2 15 923
Стілець С-3 тип 5 Кімната переговорів (2.33) 4 27 000
Крісло К-1 тип 1 Зал урочистих подій (2.01) 4 38 538
Крісло К-1 тип 2 Зал урочистих подій (2.01) 1 43 153
Крісло К-1 тип 3 Аванзал (2.05) 4 36 461
Крісло К-1 тип 4 Аванзал (2.06) 3 35 538
Крісло К-1 тип 5 Кімната супроводжуючих осіб (2.23) 3 36 576
Крісло К-1 тип 6 Аванзал (2.24) 4 38 076
Крісло К-1 тип 7 Зал переговорів (2.25) 2 32 538
Крісло К-1 тип 8 Кімната референтів (2.32) 6 35 076
Крісло К-1 тип 9 Вітальня (2.31) 1 35 076
Крісло К-1 тип 10 Кімната переговорів (2.33) 1 78 460
Крісло К-1 тип 11 Приймальня (2.33/1) 3 36 923
Крісло К-1 тип 12 Вітальна зала (1.05) 4 38 538
Диван Д тип 1 Зал переговорів (2.18) 2 75 230
Диван Д тип 2 Аванзал (2.05) 1 68 307
Диван Д тип 3 Аванзал (2.06) 1 68 538
Диван Д тип 4 Кімната супроводжуючих осіб (2.23) 1 82 384
Диван Д тип 5 Аванзал (2.24) 1 91 845
Диван Д тип 6 Вітальня (2.31) 2 85 614
Диван Д тип 7 Вітальна зала (1.05) 1 95 306



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