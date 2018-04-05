У Бахмуті пасажирів возять автобусами дружини мера, проїзд в яких мерія підвищила двічі за рік
У Бахмуті (колишній Артемівськ) Донецької області пасажирів автобусами перевозять лише дві приватні фірми, які орендують транспорт у підприємства дружини мера міста Олексія Реви ТОВ ВКП «Деми». Про це
Автоперевезення в прифронтовому Бахмуті здійснюють лише два підприємства: ТОВ «Артемівське автотранспортне підприємство 11406» та ПП «Лакі». Фірми пов’язані між собою.
Так, керівником «АТП 11406» є Олег Орел. А засновником нібито його єдиного конкурента ПП «Лакі» є його син Олексій Орел. АТП, яке на балансі має лише один автобус та вантажівку, і «Лакі» орендують автобуси у ТОВ ВКП «Деми». Останнє, згідно з витягом ЄДР МВС, має у власності понад 80 транспортних засобів, переважна більшість яких – пасажирські автобуси.
Засновником та бенефіціаром «Деми» є дружина міського голови Бахмута Олена Рева, а керує фірмою Ігор Пікулін, який одночасно є засновником ТОВ «Артемівське автотранспортне підприємство 11406». Тобто фактично Пікулін орендує автобуси сам у себе. Причому усі три фірми – АТП, «Лакі» та «Деми» – зареєстровані за однією адресою: Бахмут, вул. Польова, 63.
«Громадський патруль» також зазначив, що у грудні минулого року після звернення «Лакі» до міського голови Олексія Реви виконком Бахмутської міськради для перевізника
Причому у лютому 2017 році виконком Бахмутської міськради для
Влітку минулого року у помешканнях мера Реви та його родичів правоохоронці проводили обшуки в рамках
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