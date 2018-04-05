Коломойский подал два иска против Нацбанка

igor-kolomoyskiy

Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал два иска к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующие иски зарегистрированы Печерский районным судом Киева 3 апреля, сообщает FinClub.

В этот же день Коломойский подал иск к Министерству финансов с требованием «признать отсутствующим у ведомства права».

Другие подробности исковых требований в судебных материалах не раскрываются.

9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.

В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исковв связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Газпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" НафтогазуГазпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" Нафтогазу
В Киеве построят еще один ТРЦВ Киеве построят еще один ТРЦ
Депутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизорыДепутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизоры
Украинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новомуУкраинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новому
«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони
Блок рекламы


Похожие новости
Экономика ЕС не страдает от введения санкций против РоSSии, - доклад ЕврокомиссииЭкономика ЕС не страдает от введения санкций против РоSSии, - доклад Еврокомиссии
"Турбоатом", ЗТМК и почти все ТЭЦ исключены из приватизационного списка на 2018 год"Турбоатом", ЗТМК и почти все ТЭЦ исключены из приватизационного списка на 2018 год
Приватбанк подал иск против PwC на $3 млрдПриватбанк подал иск против PwC на $3 млрд
Сотрудника Юго-Западной железной дороги обвинили в закупке старых противогазовСотрудника Юго-Западной железной дороги обвинили в закупке старых противогазов
Китай введет новые пошлины против США в ответ на решения ТрампаКитай введет новые пошлины против США в ответ на решения Трампа
В США открыли дело против компании Kalashnikov USAВ США открыли дело против компании Kalashnikov USA
Трамп начал торговую войну против КитаяТрамп начал торговую войну против Китая
Евросоюз начинает вводить контрмеры против новых пошлин СШАЕвросоюз начинает вводить контрмеры против новых пошлин США
От фискализации безналичных операций можно получить в бюджет до 100 млрд грн, - ЮжанинаОт фискализации безналичных операций можно получить в бюджет до 100 млрд грн, - Южанина
Великобритания начала искать альтернативу роSSийскому газу, - Мэй
Последние новости
Подгружаем последние новости