Коломойский подал два иска против Нацбанка
Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал два иска к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Соответствующие иски зарегистрированы Печерский районным судом Киева 3 апреля,
В этот же день Коломойский подал иск к Министерству финансов с требованием «признать отсутствующим у ведомства права».
Другие подробности исковых требований в судебных материалах не раскрываются.
9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.
В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.
В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.
В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исковв связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.
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