Топовый фонд Mangrove Capital впервые инвестирует в ICO. И это — украинская DreamTeam

Эта сделка примечательна несколькими особенностями. Во-первых, это первая инвестиция Mangrove в ICO, во-вторых, данная сделка — это частично покупка доли в компании, а частично — токены. В-третьих, для фонда это первая инвестиция в полностью украинский стартап. Общая сумма сделки не разглашается, однако по данным редакции, речь идет о шестизначной сумме. Партнер фонда Девид Вароквир войдет в наблюдательный совет компании. , пишут AIN.UA

По словам Дениса Довгополого, который помогал организовать сделку, он написал письмо партнеру фонда Девиду Вароквиру с презентацией проекта в конце октября прошлого года — и предложил фонду вложиться в грядущее ICO. «Была проделана огромная работа по подготовке сделки. И теперь у нас на руках первая в истории фонда инвестиция в ICO», — пишет Довгополый.

DreamTeam — это один из новых проектов Александра Кохановского, который ранее много лет посвятил менеджменту известного киберспортивного клуба Natus Vincere. Команда проекта занимается развитием платформы и платежной системы для киберспорта и видеоигр. Разработчики называют ее «аналогом PayPal для киберспорта» — речь может идти о выплате призовых команде, зарплат игрокам, спонсорских сделках — это все обеспечивается блокчейн-сетью и смарт-контрактами. Сейчас сервис — в бета-версии, у него порядка 250 000 пользователей за последние месяцы. После тестового периода, во втором квартале года планируется запустить версию сервиса с реальной криптовалютой.

В декабре прошлого года компания провела первый этап ICO, подняв в целом порядка $6 млн. На апрель этого года запланирован второй этап — в нем и примет участие Mangrove. По словам партнера фонда Девида Вароквира, их как инвесторов впечатлил опыт Александра в киберспорте и его понимание нужд геймерского сообщества. «DreamTeam по факту имеет шансы стать платежным шлюзом для всей киберспортивной индустрии», — считает инвестор. А использование токенов и смарт-контрактов дают системе шанс хорошо масштабироваться.

В портфолио Mangrove Capital Partners — порядка 100 компаний. Фонд работает с 2000 года, в целом поднял порядка $1 млрд венчурного финансирования. Среди самых известных его инвестиций: Wix (NASDAQ: WIX), который сейчас оценивается в $3,7 млрд, и Skype, который в 2005 году был продан eBay за $3,1 млрд, а позже — выкуплен Microsoft.


Ольга Карпенко, AIN


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