ЕБРР выделил «Нова пошта» 9,5 млн евро. Компания построит новый терминал на 8500 посылок в час

Компания «Нова пошта» получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на сумму в 9,5 млн евро. Эти деньги пойдут на постройку нового сортировочного терминала в Хмельницком. Соответствующее решение совет директоров ЕБРР принял в начале января этого года. , пишут AIN.UA

Кредит выдан «Нова пошта» сроком на семь лет. Это — мультивалютный кредит, то есть, компания, если нужно, может выбрать транши в гривнах или в евро, как отмечает финансовый директор компании Петр Фоков.

Конкретно на сортировочный терминал в Хмельницком выделяется год. В компании сообщают, что средняя пропускная способность терминала составит около 8500 посылок в час, а общая мощность сортировки — 18 000 отправлений в час.

Деньги выделены в рамках программы FINTECC (финансирование и передача технологий адаптации к климатическим изменениям). Хмельницкий терминал, как надеются в компании, повысит эффективность загрузки автомобилей на 20% и снизить выбросы СО? в атмосферу на 1200 тонн в год.

В терминале установят солнечные панели, LED-освещение, воздушную систему отопления помещений с использованием пеллет (топливных брикетов из отработанного сырья, к примеру, отходов древесной промышленности). В терминале также будут автоматизировать процессы, чтобы участие персонала в его работе было минимальным.

В целом же, за следующие семь лет компания планирует построить автоматизированные сортировочные терминалы в семи ключевых городах Украины.

 


Ольга Карпенко, AIN


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