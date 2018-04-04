Минсоцполитики предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников министерства

Злоумышленники рассказывают пожилым людям об "акционной возможности " приобрести товары.

Министерство социальной политики предупреждает украинцев о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников министерства.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В Министерство социальной политики Украины поступила информация о попытках мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников министерства, предлагали приобрести медицинские приборы", - говорится в сообщении

Отмечается, что мошенники звонят пожилым людям, представляются сотрудниками Минсоцполитики и рассказывают об "акционной возможности приобрести товары по сниженной цене", требуя при этом предварительную оплату части стоимости товара.

"Просим не верить мошенникам и не перечислять деньги преступникам. Предупреждайте своих близких о существовании мошеннических схем, берегите себя и близких людей", - призывают в ведомстве.

Напомним, на днях в Хмельницкой области полиция задержала четырех женщин и мужчину, которые обворовывали одиноких пенсионеров. Злоумышленники проникали в квартиры пожилых людей, представляясь социальными работниками.