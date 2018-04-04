Чиновник коммунального предприятия Одесского горсовета за взятки давал разрешения на торговлю на побережье

"Расценки" составляли от 1,5 тыс. за каждое торговое место.

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили на взятке заместителя начальника одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Правоохранители задокументировали, что чиновник систематически вымогал деньги от предпринимателей за согласование разрешительных документов на торговлю в местах отдыха на побережье Одессы. При этом "расценки" составляли от 1,5 тыс. за каждое торговое место.

Злоумышленника задержали на рабочем месте при получении 4 тыс. долларов взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт против одного из депутатов Одесского облсовета и замглавы Измаильской местной прокуратуры, которых подозревают в получении миллионной взятки.