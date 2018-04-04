Чиновник коммунального предприятия Одесского горсовета за взятки давал разрешения на торговлю на побережье
"Расценки" составляли от 1,5 тыс. за каждое торговое место.
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили на взятке заместителя начальника одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Правоохранители задокументировали, что чиновник систематически вымогал деньги от предпринимателей за согласование разрешительных документов на торговлю в местах отдыха на побережье Одессы. При этом "расценки" составляли от 1,5 тыс. за каждое торговое место.
Злоумышленника задержали на рабочем месте при получении 4 тыс. долларов взятки.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт против одного из депутатов Одесского облсовета и замглавы Измаильской местной прокуратуры, которых подозревают в получении миллионной взятки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.