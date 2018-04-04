Комунальники злили 17 мільйонів на благоустрій Русанівки, який робили за півроку до виграшу тендера

Прокуратура підозрює службових осіб комунального підприємства «Плесо» та ТОВ «БК Куб» у змові під час проведення фіктивного тендеру щодо капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу у Києві. Про це написала Анна Камєліна у KиевVласть.

7 березні 2018 року «Плесо» за результатами торгів замовив «БК Куб» благоустрій Русанівського каналу (вздовж вул. Флоренції) за 16,81 млн грн.

Підрядник повинен за півроку провести підготовчі та земляні роботи для установки пандусів, облаштувати пішохідні доріжки, озеленити територію, встановити МАФи (лавочки, урни, столи), обладнання для поливу, провести мережі зовнішнього освітлення.

Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Маддіт», яке запропонувало за свої послуги на 20,5 тис грн. дорожче. Під час аукціону учасники ціни не знижували.

У березні, за день до підписання угоди між «Плесо» та «БК Куб», слідчі оглянули Русанівський канал уздовж вул. Флоренції і задокументували, що роботи вже частково виконані. Правоохоронці з’ясували, що фірма «БК Куб» розпочала капітальний ремонт Русанівки приблизно з серпня 2017 року і до березня виконала роботи на загальну суму 9,4 млн грн. При чому без укладеного договору щодо благоустрою каналу.

Слідчі вважають, що тендер був фіктивним, а службовці «Плесо» і ТОВ «БК Куб» заздалегідь вступили в змову між собою, і таким чином використовували службове становище для того, щоб отримати неправомірну вигоду.

За рішенням Деснянського районного сулу Києва прокурори отримали доступ до документів і тепер будуть вивчити проектно-кошторисну документацію по капремонту, дефектні акти, тендерні пропозиції і тендерну документацію.

Видання нагадує, що «БК Куб» є одним з фігурантів корупційного скандалу з КО «Київзеленбуд». Мова йде про розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об’єктів зеленого господарства.

Крім того, службовців КП «Київміськрозвиток» та «БК Куб» підозрюють у фіктивному тендері на 49,42 млн грн. Приватна фірма повинна була реконструювати парк «Кіото». Але, як з’ясували слідчі, роботи були виконані до визначення «БК Куб» переможцем тендера.

Засновником та керівником ТОВ «БК Куб» є Сергій Брижко. КП «Плесо» з вересня 2017 року керує Олег Юсипенко. До цього, з серпня 2015 року, директором був Денис Пікалов.

Від «Наших грошей»:

Згідно з даними системи «Прозорро», у 2016-2018 рр. ТОВ «БК Куб» виграло тендерів на загальну суму 148,13 млн грн.


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