Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації

Голова адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради Максим Мусєєва отримав 53 тис грн. від Сімонова Михайла Юрійовича в якості орендної плати.

Про це пише «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на оприлюднену декларацію Мусєєва про доходи за 2017 рік.

Сімонов зареєстрований як фізособа-підприємець. З ним минулого року адміністрація Холодногорського району Харкова разом зі своїм управлінням уклала за неконкуретною процедурою угоди на загальну суму 931 тис грн. За даними сайту «Прозорро», дві угоди з Сімоновим підписав особисто Мусєєв. Мова йде про капітальний ремонт санвузлів у будівлі адміністрації вартістю 588 тис грн., та про поточний ремонт паркетної підлоги на другому поверсі та розміщеної там конференц-зали за 157 тси грн.

Крім того, ще один підряд ФОП Сімонов отримав від управління освіти адміністрації Холодногірського району. Підприємцю було замовлено капітальний ремонт м’якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській гімназії № 86 вартістю 166 тис грн.

Також варто відзначити, що окрім адміністрації Холодногірського району Сімонов отримував підряди лише від Департаменту житлового господарства Харківської міськради. Тут мова йде про понад 30 угод на майже два млн. грн Всі угоди підписані за допороговою процедурою й майже всі стосуються проведення ремонтів на території Холодногірського району.

Також Мусєєв в декларації вказав, що отримував кошти від своєї помічниці Наталії Бєлоус та Олександра Волкова. Саме на них зараз записане ТОВ «Продтехзем», яким раніше володів Мусєєв.

Від «Наших грошей»

Максим Мусєєв обраний до Харківської міськради від партії «Відродження», в попередньому скликанні входив до Партії регіонів. Його батько Сергій Мусєєв з 2006 року очолював «Харківський метрополітен», загинув у ДТП у 2010 році. Після смерті батька Максим отримав крісло заступника директора «Харківського метрополітену». У 2011 році Максим очолив комунальний «Харківпасс», а в 2012 став головою держадміністрації Ленінського району м.Харків, яка нині перейменована на Холодногірську. Фірми з оточення сім’ї Мусєєвих активно отримують замовлення від «Харківського метрополітену» та мерії.