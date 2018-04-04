За рік металеві номери для МВС за 152 мільйонів подорожчали від третини до 80%

Головний сервісний центр МВС 2 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Світлофор» металевих номерних знаків на 151,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч виготовлять 149 тис штук і 815 тис комплектів номерів різних типів для різних транспортних засобів.

Більшість цін у середньому на третину вищі від минулого року. Наприклад, звичайні автономери підтипу 1-1 зараз коштують 171,84 грн./к-т. У липні 2017 року їх купували у ДП «Завод «Динамо-Сілейр» на 34% дешевше – по 128,28 грн./к-т.

Номери підтипів 3-1 для мопедів, 7-2 індивідуальні для мотоциклів і 7-1 індивідуальні для автомобілів з графічним елементом зросли в ціні на 43-54%, тобто в середньому в півтора рази. Натомість індивідуальні мотономери підтипу 7-2 з графічним елементом взагалі подорожчали на 78% – від торішніх 70,08 грн./шт. до нинішніх 124,80 грн./шт.

Товар оплачуватимуть протягом двох місяців після підписання видаткових накладних.

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 152,74 млн грн.

Харківський «Світлофор» записано на Олександра Золотарьова і Бориса Димова. У 2004 році фірму разом із Димовим заснувала Любов Литвиненко, відома як партнерка Тетяни Дагаєвої, доньки покійного генерала Юрія Дагаєва – екс-очільника ДАІ (1994-1998) і замміністра МВС (1998-2000).

Сама Дагаєва є співвласницею ТОВ «Південна легенда», де її партнером є Сергій Тащилкін, відомий через скандальну закупівлю МВС квартир у Криму у 2012 р.

Єдиним конкурентом було згадане дніпровське ДП «Завод «Динамо-Сілейр». Його засновником є ТОВ «Торговельно-промислова група «Формула» кіпрської «Пайнакраун Лімітед», директором – Тетяна Селіхова, а підписантом – Олександр Підлубний. Колись ці двоє були серед засновників нині ліквідованого ТОВ фірма «Пдс Лтд».

Раніше суперник належав українсько-британському ПАТ «Динаміка Корпорейшин» (з лютого 2016 року в стані санації), яким керувала Селіхова.

ПП «Автовін» скаржилось в АМКУ на дискримінаційну вимогу аналогічного договору за останні два роки на принаймні 10,00 млн грн./150 тис шт. номерів. За даними скаржника, їй відповідають лише «Світлофор» і ДП «Завод «Динамо-Сілейр». На його думку, для оцінки спроможності треба визначати технічний потенціал учасника, а не встановлювати фінансові критерії. Фірма заявила, що має лінію для вирубки заготовок потужністю 84 тис шт. за робочий тиждень і комплект обладнання потужністю 180 тис шт. за робочий тиждень. Замовник відповів, що тижнева потреба становить 80 тис шт., а такий досвід мають щонайменше три українських виробника. Третього він не назвав. Адмінколегія вирішила, що скаржник не довів свою правоту, і не задовольнила скаргу.

Найменування товару Кількість, од. Одиниця виміру Ціна, грн./од. із ПДВ
Державний номерний знак підтип 1-1 (авто) к-т 807 700 171,84
Державний номерний знак підтип 1-1 (причеп) шт. 90 800 85,92
Державний номерний знак підтип 1-2 (жовтого кольору) к-т 2 200 171,84
Державний номерний знак підтип 3-1 (для мопедів) шт. 19 500 46,80
Державний номерний знак тип 4 (дипломатичні) к-т 300 171,84
Державний номерний знак тип 5 (мото) шт. 38 800 70,68
Державний номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення) к-т 1 300 238,80
Державний номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення) з графічним елементом к-т 30 278,40
Державний номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення) шт. 20 104,40
Державний номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення) з графічним елементом шт. 5 124,80
Державний номерний знак тип 11 (синього кольору) к-т 3 300 171,84



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