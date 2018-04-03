Украинцы лидируют среди иностранцев по количеству открытых компаний в Эстонии

Граждане Украины зарегистрировали больше всего компаний карточкой электронного резидента в Эстонии среди иностранцев. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил руководитель таллинского офиса юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Виталий Галицких, пишут AIN.UA .

По его словам, украинцы зарегистрировали 423 компании в рамках системы электронного гражданства Эстонии. При этом электронное гражданство получил 2131 украинец. На втором и третьем месте по регистрациям компаний идут граждане Финляндии и Германии. Они оформили 315 и 311 фирм соответственно.

Галицких отмечает, что карта е-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет воспользоваться всеми государственными услугами страны: зарегистрировать компанию онлайн, воспользоваться онлайн-банкингом, подписывать договора электронной подписью и подавать ходатайства онлайн. «Это и привлекает украинский бизнес», – подчеркивает Галицких.

Напомним, ранее AIN.UA сообщал, что иностранцы, инвестировавшие в украинские компании более 100 000 евро, смогут получить долгосрочную визу.