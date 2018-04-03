Компания Insider с офисом в Украине объявила о привлечении $11 млн инвестиций
Компания Insider, производитель сервиса аналитики маркетинговых кампаний в интернете, привлекла $11 млн от Sequoia India и других инвесторов. Об этом
Вместе с объявлением о привлечении инвестиций компания запустила инструмент Growth Management Platform. В Insider отмечают, что он позволит владельцам сайтов максимально оптимизировать страницы под нужды конкретного пользователя.
Insider была основана в 2012 году в Турции. Сейчас штаб-квартира компании расположена в Сингапуре, а «ключевая команда разработки» — в Украине. Редакция AIN.UA обратилась с просьбой рассказать об украинском офисе, но на момент написания материала не получила ответа. Среди клиентов компании — Samsung, McDonald’s, Nissan, CNN и другие.
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