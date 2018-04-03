НБУ планирует увеличить лимит обязательного мониторинга операций до 300 000 грн

Нацбанк намерен увеличить лимит, который предписывает в обязательном порядке проверять финансовые операции, сообщает «Интерфакс». Сейчас он составляет 150 000 грн. Как заявил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, в ближайшее время его планируют повысить вдвое — до 300 000 грн. Пока что разрабатывается новая редакция соответствующего закона, пишут AIN.UA .

Повышение лимита связывают с внедрением положений четвертой директивы ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Мониторинг проводится, чтобы обнаружить случаи уклонения от налогообложения или причастности к терроризму. После установления высокого уровня риска клиента банки вносят его транзакции, переводы и другую деятельность в реестр финансовых операций, подлежащих дальнейшей проверке. Детальные условия мониторинга описаны на сайте НБУ.