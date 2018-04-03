НБУ планирует увеличить лимит обязательного мониторинга операций до 300 000 грн
Нацбанк намерен увеличить лимит, который предписывает в обязательном порядке проверять финансовые операции,
Повышение лимита связывают с внедрением положений четвертой директивы ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Мониторинг проводится, чтобы обнаружить случаи уклонения от налогообложения или причастности к терроризму. После установления высокого уровня риска клиента банки вносят его транзакции, переводы и другую деятельность в реестр финансовых операций, подлежащих дальнейшей проверке. Детальные условия мониторинга
Известны случаи, когда НБУ штрафовал коммерческие банки за ненадлежащее выполнение мониторинга. К примеру, в марте 2018 года ТАСкомбанк
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03.04.2018 15:29