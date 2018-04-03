Суд запретил АРМА распоряжаться имуществом Клименко

Агентство не может продавать квартиры экс-министра.

Суд запретил АРМА распоряжаться имуществом Клименко
Квартира Клименко в Киеве
Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Окружной административный суд Киева оставил без изменений определение о запрете Национальному агентству Украины по возврату коррупционных активов (АРМА) управлять арестованным имуществом бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

"В частности, агентству запрещено управлять и продавать элитные квартиры в Киеве и Одессе, 20 машиномест, нежилые помещения в ТРЦ "Гулливер" и ряд элитных транспортных средств, принадлежащих экс-министру и его окружению, которых сейчас обвиняют в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества, служебном подлоге и фиктивном предпринимательстве. Суд, ссылаясь на свой опыт и нормативную практику, решил, что в этом деле стоит временно приостановить любые действия с имуществом. Вместе с тем, имущество остается в ведении АРМА", - сообщает Transparency International Ukraine в фейсбуке, уточняя, что решение было принято 2 апреля.

На сайте АРМА эта информация подтверждается. 4 апреля глава агентства даст брифинг по этому поводу.

Напомним, в начале октября главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что арестованные активы Клименко переходят в управление АРМА. В том числе: 77 элитных квартир в Печерском районе Киева, 17 недостроенных домов в Козине Киевской области, имущество охранной структуры "Скиф", а также база отдыха в Киевской области. Кроме того, агентству переданы 22 элитных автомобиля и 1 тыс. железнодорожных полувагонов, стоимостью 900 млн гривен.


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