Нефтегазовая Ассоциация призывает МЭРТ не допустить ограничения импорта нефтепродуктов

Рынок может быть монополизирован, считают эксперты.

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле (работает при Минэкономразвития) отклонить требование украинского НПЗ «Укртатнафта» по ограничению импорта нефтепродуктов путем введения квот. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАУ.

Крупнейшие оптовые и розничные поставщики моторных топлив уверены, что в случае удовлетворения инициативы «Укртатнафты», украинский рынок нефтепродуктов будет монополизирован.

По мнению экспертов, падение переработки нефти в Украине вызвано не засильем импорта, а отсутствием необходимых инвестиций в модернизацию НПЗ. Сначала это привело к отставанию по качеству украинских нефтепродуктов, а впоследствии – к отрицательной экономике их производства. Ситуация изменилась, как только качество топлива было улучшено в 2016-2017 гг.

«Рост импорта с 2005 г. возник в ответ на нехватку украинских нефтепродуктов, какой был выход, останавливать заправки? В 2017 г., когда внутреннее производство выросло, импортные поставки бензина снизились на 18%», – заявил президент НАУ Дмитрий Кулик.

В Ассоциации не видят никаких барьеров для дальнейшего наращивания переработки нефти в Украине и всячески приветствуют перспективу ее увеличения. Например, отдельные члены Ассоциации в 2017 г. начали постоянные закупки украинских нефтепродуктов.

«Наибольшим спросом пользуется шебелинское топливо, которое реализуется на открытых торгах как по разовым, так и «формульным» контрактам. Компании готовы активизировать эту работу при условии адекватной ценовой политики и гарантий выполнения своих обязательств со стороны НПЗ», – говорится в сообщении.

Ассоциация также отмечает полное соответствие существующей системы нефтепродуктообеспечения Украины директивам Европейского Союза. Поставки распределены между несколькими мощными источниками поставок с использованием всевозможных логистических схем – морской, железнодорожной, автомобильной и трубопроводной доставки.

«Степень диверсификации рынка нефтепродуктов Украины намного превышает уровень многих европейских стран: в 2017 году топливо поступало более чем из десяти стран. Предложение «Укртатнафты» ведет к разрушению этой устойчивой системы и созданию монополии», – резюмирует Дмитрий Кулик.

Он также напомнил, что помимо мощнейшего в стране Кременчугского НПЗ группа «Приват» контролирует два крупнейших морских перевалочных комплекса в Одессе и Черноморске, которые могут быть задействованы для покрытия неизбежного дефицита нефтепродуктов в случае введения пошлин и квот.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн ранее высказал мнение о том, введение квот повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом, но не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли.

«Главной проблемой украинских НПЗ на рынке бензина является не импорт, а падение потребления более чем на треть за последние четыре года. Для наращивания продаж «Укртатнафте» необходимо изменить свою сбытовую политику, а не пробовать изменить рынок нерыночными методами», – заявлял Куюн.

В конце марта «Укртатнафта» обратилась в МЭРТ с требованием квотировать импорт бензина и ДТ начиная с мая 2018 г.

Напомним, что в 2011-2012 гг. «Приват» совместно с ТНК-ВР инициировали специальное расследование против импорта нефтепродуктов из Беларуси с целью введения пошли в размере 132 евро/т. Комиссия Минэкономики отказала производителям.