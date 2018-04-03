Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину
ТОВ «Соснівський гранкар’єр» 6 березня цього року отримав спеціальний дозвіл на видобування гранітів на Північно-Клесівській ділянці у Рівненській області. Про це свідчать дані офіційного
Фірма отримала на 20 років спецдозвіл на видобування гранітів, придатних для виготовлення будівельного щебеню, бутового каменю та відсівів, придатних для упорядкування та планування територій. За отримання спецдозволу ТОВ «Соснівський гранкар’єр» заплатило 3,97 млн грн.
Загальний обсяг запасів ділянки на час надання спецдозволу – 5,82 млн куб м. Відповідно до техніко-економічної оцінки ділянки, річна продуктивність кар’єру становить 300 тис кубометрів на рік, а річна вартість товарної продукції – 75,94 млн грн.
Родовище розташоване на відстані 0,5 км на південний захід від смт. Клесів Сарненського району.
Ділянка гранітів «Північно-Клесівська» є частиною родовища гранітів «Клесівське-II», що вперше було розвідано у 1953 році. На даний момент розробка родовища не проводиться, а кар’єр є затопленим. Останні роботи з розробки родовища проводились у 2014 році. Початок видобування планується на перший квартал 2020 року.
Село Клесів
За даними
Рівненська облрада погодила передачу кар’єру фірмі «Соснівський гранкар’єр» не з першого разу. Перед успішним голосуванням три депутати облради від Радикальної партії їздили на кар’єр, щоб подивитися, чи є там бурштин. Після оглядин
ТОВ «Соснівський гранкар’єр» було створене у листопаді 2015 року. Директором фірми став Олександр Лисенко, а засновником – Віталій Баш з Дніпропетровська.
Віталій Баш
Крім того, у червні 2017 року Баш очолив ПАТ «Суха Балка» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), що
У тому, що бурштину на цьому кар’єрі немає,
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
03.04.2018 15:29
03.04.2018 15:29