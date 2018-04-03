"Газпром" приготовил деньги для выплаты долга "Нафтогазу"
РоSSийский газовый монополист "Газпром" зарезервировал 4,7 млрд долларов, что составляет полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинским "Нафтогазом".
Такие сведения внесены в отчетность "Газпрома" от 2 апреля, передает Час Пик со ссылкой на СМИ.
В отчете указывается расход в сумме 272,943 млрд рублей, или 4,74 млрд долларов по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров". Такая сумма соответствует решению Стокгольмского арбитража.
Отмечается, что в 2017 году чистая прибыль "Газпрома" сократилась до 100 миллиардов рублей.
Ранее президент Петр Порошенко предрек РоSSии полное разрушение, если она не будет уважать закон и следовать решениям суда.
Как уже сообщалось, "Нафтогаз" просит украинцев не прикрутить, а отключить отопление.
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