РоSSийский газовый монополист "Газпром" зарезервировал 4,7 млрд долларов, что составляет полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинским "Нафтогазом".

Такие сведения внесены в отчетность "Газпрома" от 2 апреля, передает Час Пик со ссылкой на СМИ .

В отчете указывается расход в сумме 272,943 млрд рублей, или 4,74 млрд долларов по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров". Такая сумма соответствует решению Стокгольмского арбитража.

Отмечается, что в 2017 году чистая прибыль "Газпрома" сократилась до 100 миллиардов рублей.

Ранее президент Петр Порошенко предрек РоSSии полное разрушение, если она не будет уважать закон и следовать решениям суда.

Как уже сообщалось, "Нафтогаз" просит украинцев не прикрутить, а отключить отопление.