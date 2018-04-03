«Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі, задравши ціни ще на 20%
КП «Компанія “Вода Донбасу”» 30 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» щодо поставки 515 тонн рідкого хлору в контейнерах та балонах за 21,61 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Замовлено 512,5 т рідкого хлору вищого ґатунку у контейнерах та 2,5 т – у балонах. Вартість тонни хлору в обох випадках співпадає та становить 51 952 грн з ПДВ. Нагадаємо, 20 лютого «Вода Донбасу» уклала договір поставки рідкого хлору в контейнерах на 20 відсотків дешевше по 41 910 грн/т.
Водночас, на початку лютого запорізький «Облводоканал»
За умовами договору, поставка хлору здійснюватиметься партіями, згідно з заявками замовника, на умовах 100% передоплати. Постачальник зі свого боку зобов’язується поставити партію хлору протягом п’яти днів з моменту отримання її повної оплати.
З переможцем торгів, ТОВ «Компанія “Хлортехвод”», позмагалось ТОВ «Гіпохлорсервіс», чия цінова пропозиція виявилась дорожчою на 0,2%.
За даними аналітичного модуля «BiPro.Prozorro», ці компанії конкурували між собою на 33 тендерах.
Одноосібним власником та керівником ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» є Олег Первий з Кременчука Полтавської області. Заснував фірму у 2012 році Ярослав Гальченко, який також був
Згадана компанія «Хлорсистеми» сьогодні належить прописаному у Рівному Юрію Тітову, а попередніми власниками були Сергій Шапіро та Сергій Гнойовий. Останній є одноосібним власником та керівником конкуруючої на торгах фірми – ТОВ «Гіпохлорсервіс».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
03.04.2018 15:28