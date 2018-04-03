«Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі, задравши ціни ще на 20%

КП «Компанія “Вода Донбасу”» 30 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» щодо поставки 515 тонн рідкого хлору в контейнерах та балонах за 21,61 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 512,5 т рідкого хлору вищого ґатунку у контейнерах та 2,5 т – у балонах. Вартість тонни хлору в обох випадках співпадає та становить 51 952 грн з ПДВ. Нагадаємо, 20 лютого «Вода Донбасу» уклала договір поставки рідкого хлору в контейнерах на 20 відсотків дешевше по 41 910 грн/т.

Водночас, на початку лютого запорізький «Облводоканал» замовив рідкого хлору у контейнерах у ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» за ціною 20 520 грн/т (з ПДВ, без доставки). Також нагадаємо, що у листопаді 2017 року «Наші гроші» фіксували подорожчання рідкого хлору від компанії «Хлортехвод» через підписання низки додаткових угод протягом лютого-листопада 2017 року – з 18 000 грн/т до 33 430 грн/т. Таким чином, за менш ніж три місяці «Хлортехвод» підняв вартість тонни рідкого хлору на 20%.

За умовами договору, поставка хлору здійснюватиметься партіями, згідно з заявками замовника, на умовах 100% передоплати. Постачальник зі свого боку зобов’язується поставити партію хлору протягом п’яти днів з моменту отримання її повної оплати.

З переможцем торгів, ТОВ «Компанія “Хлортехвод”», позмагалось ТОВ «Гіпохлорсервіс», чия цінова пропозиція виявилась дорожчою на 0,2%.

За даними аналітичного модуля «BiPro.Prozorro», ці компанії конкурували між собою на 33 тендерах.

«Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі, задравши ціни ще на 20%

Одноосібним власником та керівником ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» є Олег Первий з Кременчука Полтавської області. Заснував фірму у 2012 році Ярослав Гальченко, який також був представником кременчуцького ТОВ «Компанія Хлорсистеми», свого часу прописаного у сусідньому офісі за однією адресою з «Хлортехводом».

Згадана компанія «Хлорсистеми» сьогодні належить прописаному у Рівному Юрію Тітову, а попередніми власниками були Сергій Шапіро та Сергій Гнойовий. Останній є одноосібним власником та керівником конкуруючої на торгах фірми – ТОВ «Гіпохлорсервіс».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»
Газпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" НафтогазуГазпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" Нафтогазу
Украинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новомуУкраинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новому
«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони
В Киеве построят еще один ТРЦВ Киеве построят еще один ТРЦ
Блок рекламы


Похожие новости
«Укргазбанк» дасть 3 мільйони за рекламу на каналі Порошенка
Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука
Донецька залізниця замовила метизів на 9 мільйонів, докинувши 9% до осінньої ціни
Підтримка німецького софту обійдеться «Укргазвидобуванню» у 2 мільйони на місяць
«Інтеррибфлотівці» без торгів узяли 32 мільйони на дешевшу термінову експедицію в Антарктиду
«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони
Новачок з орбіти екс-комунальника виграв 104 мільйони на дороги Кам’янського
Маріупольці замовили росіянам медпрепаратів на 3 мільйони
Підприємство «Укроборонпрому» купило позашляховик Land Cruiser Prado за 2 мільйони та інші ТойотиПідприємство «Укроборонпрому» купило позашляховик Land Cruiser Prado за 2 мільйони та інші Тойоти
Маріупольці замовили два десятки вживаних трамваїв за 34 мільйониМаріупольці замовили два десятки вживаних трамваїв за 34 мільйони
Последние новости
Подгружаем последние новости